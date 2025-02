LIVE Updates रिफ्रेश

Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ में भक्तों की भीड़ उमड़ी, मौनी की तरह इमरजेंसी प्लान लागू

Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ में शनिवार को माघ शुक्ल पक्ष एकादशी पर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जिला प्रशासन ने मौनी अमावस्या की तरह इमरजेंसी प्लान लागू कर दिया। रात में ही यात्रियों को डायवर्ट करना शुरू किया। जानें महाकुंभ से जुड़े लाइव अपडेट्स

Prayagraj: An aerial view of devotees taking a holy dip at Sangam after sunset amid the ongoing Maha Kumbh Mela festival, in Prayagraj, Uttar Pradesh, Saturday,