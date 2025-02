LIVE Updates रिफ्रेश

Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ में आज आएंगे सीएम योगी, आनंदीबेन पटेल करेंगी संगम पर पूजा

Mahakumbh 2025 LIVE: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल रविवार को प्रयागराज आएंगी और संगम पर दर्शन-पूजन करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को साढ़े चार घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। जानें महाकुंभ से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स

An aerial view of Triveni Sangam as devotees take a dip during the ongoing 'Mahakumbh Mela 2025', in Prayagraj