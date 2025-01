LIVE Updates रिफ्रेश

Mahakumbh 2025 LIVE: महाकुंभ में 12 हजार संत बनेंगे नागा संन्यासी, कल होगा पहला शाही स्नान

Mahakumbh 2025 LIVE: प्रयागराज में जिला प्रशासन ने महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। प्रदोष के दिन कल्पवासियों के आने का क्रम देर रात तक जारी रहा। 10.5 किमी घाट तैयार हो गया है। कल पहला स्नान होगा।

Devotees gather to take a holy dip in the River Ganga ahead of Mahakumbh, at Sangam in Prayagraj,