माघ मेला: जीवनसाथी की इच्छा पूरी करने को पहुंचे त्रिवेणी तट, अचला सप्तमी पर करेंगे शैयादान

डॉ. राम शृंगार शुक्ल अपनी पत्नी बुनेला शुक्ला के साथ त्रिवेणी तट के पास कल्पवास व शैयादान करने के लिए पहली बार आए हैं। पत्नी बीमार रहती हैं। उम्र के 68वें पड़ाव पर भी डॉ. राम शृंगार अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं।

Jan 24, 2026 01:21 pm ISTSrishti Kunj ध्रुव शंकर तिवारी, प्रयागराज
जीवनसाथी का साथ निभाने के अनगिनत उदाहरण हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में भी एक उदाहरण देखने को मिला जब एक पति अपनी पत्नी की प्रबल इच्छा को पूरा करने के लिए संगम पहुंच गए। जौनपुर निवासी व रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. राम शृंगार शुक्ल अपनी पत्नी बुनेला शुक्ला के साथ त्रिवेणी तट के पास कल्पवास व शैयादान करने के लिए पहली बार आए हैं। पत्नी बीमार रहती हैं। उम्र के 68वें पड़ाव पर भी डॉ. राम शृंगार अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं।

डॉ. शुक्ल मुंगराबादशाहपुर स्थित हिंदू इंटर कॉलेज से वर्ष 2021 में प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए थे। पिछले साल उनकी पत्नी ने महाकुम्भ में ही कल्पवास व शैयादान करने की इच्छा उनसे जाहिर की थी, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से दोनों नहीं आ सके। जिसके बाद इस बार डॉ. शुक्ल ने पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने पुरोहित विनय मिश्र से संपर्क किया। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से दोनों ने सेक्टर एक, सरस्वती मार्ग स्थित शिविर में पहुंचकर कल्पवास शुरू किया।

बीमार होने के कारण पत्नी चलकर संगम स्नान करने नहीं पहुंच पाती हैं तो डॉ. शुक्ल ही तीन पहर स्नान करने जाते हैं और एक लोटा संगम का जल भरकर शिविर वापस आते हैं। रोजाना एक बाल्टी पानी में उसे मिलाकर पत्नी को स्नान करवाते हैं। डॉ. शुक्ल ने बताया कि 25 जनवरी को अचला सप्तमी पर्व मनाया जाएगा, उसी दिन पत्नी की इच्छा के अनुसार शैयादान करना है। इसके लिए परिजनों और रिश्तेदारों को आमंत्रण भेज दिया हूं। गृहस्थी के अधिकतर सामान बच्चे लेकर आएंगे।

2100 कुंडीय वैदिक महायज्ञ का शुभारंभ

माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर-6 में विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरु सदाफल देव के 72वें परम निर्वाण दिवस के अवसर पर पंचदिवसीय जय स्वर्वेद कथा एवं 2100 कुंडीय विश्वशांति वैदिक महायज्ञ का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। प्रथम दिन संत प्रवर विज्ञान देव ने कहा कि सत्य पर अटूट विश्वास ही श्रद्धा है और श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर शांति का अनुभव करता है। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य अपने मन को साध ले, तो जीवन की जटिलताएं और अवसाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस अवसर पर महाराज ने भारतीय संस्कृति को विश्व की आदि संस्कृति बताते हुए कहा कि भारत भूमि मात्र एक भूखंड नहीं, बल्कि हमारी मातृभूमि है।

