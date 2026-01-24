माघ मेला: जीवनसाथी की इच्छा पूरी करने को पहुंचे त्रिवेणी तट, अचला सप्तमी पर करेंगे शैयादान

संक्षेप: डॉ. राम शृंगार शुक्ल अपनी पत्नी बुनेला शुक्ला के साथ त्रिवेणी तट के पास कल्पवास व शैयादान करने के लिए पहली बार आए हैं। पत्नी बीमार रहती हैं। उम्र के 68वें पड़ाव पर भी डॉ. राम शृंगार अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं।

जीवनसाथी का साथ निभाने के अनगिनत उदाहरण हैं। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला में भी एक उदाहरण देखने को मिला जब एक पति अपनी पत्नी की प्रबल इच्छा को पूरा करने के लिए संगम पहुंच गए। जौनपुर निवासी व रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉ. राम शृंगार शुक्ल अपनी पत्नी बुनेला शुक्ला के साथ त्रिवेणी तट के पास कल्पवास व शैयादान करने के लिए पहली बार आए हैं। पत्नी बीमार रहती हैं। उम्र के 68वें पड़ाव पर भी डॉ. राम शृंगार अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डॉ. शुक्ल मुंगराबादशाहपुर स्थित हिंदू इंटर कॉलेज से वर्ष 2021 में प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए थे। पिछले साल उनकी पत्नी ने महाकुम्भ में ही कल्पवास व शैयादान करने की इच्छा उनसे जाहिर की थी, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से दोनों नहीं आ सके। जिसके बाद इस बार डॉ. शुक्ल ने पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने पुरोहित विनय मिश्र से संपर्क किया। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से दोनों ने सेक्टर एक, सरस्वती मार्ग स्थित शिविर में पहुंचकर कल्पवास शुरू किया।

बीमार होने के कारण पत्नी चलकर संगम स्नान करने नहीं पहुंच पाती हैं तो डॉ. शुक्ल ही तीन पहर स्नान करने जाते हैं और एक लोटा संगम का जल भरकर शिविर वापस आते हैं। रोजाना एक बाल्टी पानी में उसे मिलाकर पत्नी को स्नान करवाते हैं। डॉ. शुक्ल ने बताया कि 25 जनवरी को अचला सप्तमी पर्व मनाया जाएगा, उसी दिन पत्नी की इच्छा के अनुसार शैयादान करना है। इसके लिए परिजनों और रिश्तेदारों को आमंत्रण भेज दिया हूं। गृहस्थी के अधिकतर सामान बच्चे लेकर आएंगे।