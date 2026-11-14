प्रयागराज में 21.19 करोड़ से जगमगाएगा माघ मेला, 2800 बसें और मिलेंगी ये सुविधाएं
प्रयागराज में माघ मेला की तैयारी जारी है। इस बार 21.19 करोड़ से जगमगाएगा मेला। माघ मेला के लिए 2800 बसें चलेंगी। 300 रिजर्व रहेंगी। बिजली इंतजाम के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक बजट मिला है।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। माघ मेला में बिजली इंतजाम के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक बजट मिला है। मेले की बिजली व्यवस्था पर 21 करोड़ 19 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। पूरे मेला क्षेत्र को रोशन करने के लिए 23,120 बिजली के पोल लगाए जाएंगे। साथ ही 27,500 एलईडी स्ट्रीट लाइटें और 600 सोलर हाइब्रिड लाइटें लगाई जाएंगी। बिजली आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए 67 अस्थायी सब स्टेशन और सात आरएमयू भी स्थापित किए जाएंगे।
पिछले वर्ष माघ मेला 900 हेक्टेयर में आयोजित हुआ था। इसके लिए बिजली विभाग को 15 करोड़ 32 लाख रुपये का बजट मिला था। इस बार मेला क्षेत्र बढ़ाकर 990 हेक्टेयर किया गया है। इसके साथ ही बिजली व्यवस्था के बजट में भी करीब छह करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मेला क्षेत्र में रोशनी और बिजली आपूर्ति के लिए विभाग ने पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली है।
योजना के तहत 67 अस्थायी सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें 400 केवीए क्षमता के 30 और 100 केवीए क्षमता के 37 सब स्टेशन होंगे। बिजली आपूर्ति के लिए फीडरों की संख्या बढ़ाकर 15 की जाएगी। इसके अलावा 415 सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन और 60 सर्किट किलोमीटर एचटी लाइन बिछाई जाएगी। आपात स्थिति में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए 32 डीजी सेट भी लगाए जाएंगे। बिजली व्यवस्था की निगरानी और संचालन के लिए पांच एसडीओ और आठ अवर अभियंताओं की तैनाती की गई है।
2800 बसें चलेंगी, 300 रहेंगी रिजर्व
माघ मेले में रोडवेज इस बार 400 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। आरएम रवींद्र सिंह ने बताया कि पिछले साल मेले में 2400 बसें चलाई गई थीं, जबकि इस बार इनकी संख्या बढ़ाकर 2800 करने की तैयारी है। इनमें 300 बसें रिजर्व रखी जाएंगी। इनका इस्तेमाल मौनी अमावस्या समेत प्रमुख स्नान पर्वों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए किया जाएगा। रोडवेज ने अस्थायी बस स्टेशनों की व्यवस्था भी शुरू कर दी है।
बेहतर नेटवर्क को सभी कंपनियों के लगेंगे टावर
माघ मेले में श्रद्धालुओं को बेहतर मोबाइल नेटवर्क की सुविधा देने के लिए सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों के टावर लगवाए जाएंगे। मेले के दौरान मोबाइल नेटवर्क और कॉलिंग सेवा लगातार सुचारू रखने के लिए मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने शुक्रवार को मेला प्राधिकरण कार्यालय में माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को संचार संबंधी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी बड़ी मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें