प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में गाड़ियों की नो एंट्री, वसंत पंचमी स्नान को लेकर गाइडलाइन जारी

वसंत पंचमी और अचला सप्तमी स्नान पर्व को देखते हुए 23 से 25 जनवरी तक माघ मेला क्षेत्र में स्नानार्थियों की भारी भीड़ की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए मेला प्रशासन ने मार्गवार पार्किंग और आवागमन की विस्तृत योजना जारी की है। 22 जनवरी की रात आठ बजे से मेला क्षेत्र में सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ एंबुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छूट रहेगी।

श्रद्धालु निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े कर पैदल निर्धारित मार्गों से स्नान घाटों तक पहुंच सकेंगे। संगम नोज पर किसी भी तरह पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। एसपी मेला नीरज पांडेय ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों और पार्किंग स्थलों का ही प्रयोग करने की अपील की है। ताकि स्नान पर्व के दौरान आवागमन सुचारु बना रहे और किसी तरह की असुविधा न हो।

परेड क्षेत्र की पार्किंग - प्लॉट नंबर 17 पार्किंग से श्रद्धालु काली मार्ग होते हुए अपर संगम मार्ग से संगम, हनुमान व रामघाट तक पहुंच सकेंगे।

- गल्ला मंडी पार्किंग से काली मार्ग, मोरी रैंप व किलाघाट होते हुए काली उत्तरी, मोरी, शिवाला और दशाश्वमेध घाट जा सकेंगे।

- नागवासुकि पार्किंग से रिवर फ्रंट मार्ग होते हुए घाट तक आवागमन।

झूंसी की पार्किंग व्यवस्था - ओल्ड जीटी कछार पार्किंग से नागवासुकि मार्ग होकर पीपा पुल संख्या चार व पांच के मध्य बने घाटों तक पहुंच सकेंगे।

- टीकरमाफी-महुआबाग पार्किंग से जीटी रोड व त्रिवेणी मार्ग होकर पीपा पुल संख्या दो व तीन के मध्य बने घाटों तक आवागमन रहेगा।

- सोहम आश्रम पार्किंग से रिवर फ्रंट झूंसी मार्ग पहुंच सकेंगे।

अरैल क्षेत्र की पार्किंग व्यवस्था - देवरख कछार पार्किंग से सोमेश्वर महादेव रैंप मार्ग होकर सोमेश्वर घाट तक।

- गजिया पार्किंग से अरैल घाट व औल घाट, चक्रमाधव घाट तक।

- नवप्रयागम पार्किंग से अरैल बांध रोड होते हुए अरैल घाट व अन्य स्नान घाटों तक पहुंच सकेंगे।

पीपा पुलों पर विशेष व्यवस्था रहेगी - परेड से झूंसी जाने के लिए पीपा पुल संख्या तीन, पांच व सात का इस्तेमाल होगा।

- झूंसी से परेड लौटने के लिए पीपा पुल संख्या चार व छह निर्धारित हैं।

- पीपा पुल संख्या एक व दो आकस्मिक परिस्थितियों के लिए आरक्षित रहेंगे।