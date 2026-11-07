माघ मेला 2027 की तैयारी शुरू, प्रयागराज में दिखेगी पौराणिक कथाओं की झलक
प्रयागराज में माघ मेला 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार प्रयागराज में पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों की झलक देखने को मिलेगी। जनवरी में होने वाले मेला के लिए रेलवे भी व्यवस्थाओं को बढ़ाने में लगा है।
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। माघ मेला 2027 को लेकर इस बार प्रयागराज मेला प्राधिकरण का प्रयास प्रयाग स्टेशन पर व्यवस्थाओं को बढ़ाने का है। इसे लेकर मेला प्राधिकरण ने उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। यहां पर अतिरिक्त व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है, जिससे निकासी के समय अगर दबाव बढ़े तो समस्या न हो।
माघ मेला जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके पहले मलाका से लेकर स्टैनली रोड वाला सिक्स लेन ब्रिज शुरू होने का अनुमान है। बीते कुछ समय में प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या, काशी को लेकर एक पर्यटन सर्किट भी शुरू हो गया है। अब सारे अनुभवों को एक साथ करते हुए यह माना जा रहा है कि अयोध्या व राजधानी लखनऊ की ओर से श्रद्धालु अधिक आएंगे।
सिक्स लेन ब्रिज तैयार होने के बाद नागवासुकि सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में मेला प्राधिकरण अभी से उसी ओर अधिक जमीन निकालने का प्रयास कर रहा है, जिससे इस सेक्टर में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को ठहराया जा सके। वहीं लोगों को निकलते वक्त रेलवे स्टेशन पर दबाव न बने इसलिए रेलवे से अतिरिक्त प्रबंध का अनुरोध किया गया है।
मेलाधिकारी ऋषिराज का कहना है कि मेले के लिए कितने हेक्टेयर जमीन निकलेगी, इसका तो अभी सर्वे चल रहा है। हमारा प्रयास है कि नागवासुकि सेक्टर में अधिक जमीन निकल आए, जिससे आने वाले अतिरिक्त श्रद्धालुओं के लिए स्टेशन व उनके मार्ग के करीब ही ठहराव का प्रबंध किया जा सके।
अबकी ‘प्रयाग’ में सुविधाएं बढ़ाएं
माघ मेला 2027 में श्रद्धालुओं को इस बार पौराणिक कथाओं और धार्मिक प्रसंगों की झलक थ्री-डी पार्क में देखने को मिलेगी। मेला प्राधिकरण ने पौराणिक थीम पर आधारित पार्क विकसित करने की तैयारी की है। इसके निर्माण पर करीब 90 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
यह पार्क तालाब नवल राय और त्रिवेणी मार्ग के बीच बनाया जाएगा। पार्क में पौराणिक प्रसंगों को आकर्षक दृश्यों के माध्यम से प्रदर्शित करने की योजना है। थ्री-डी तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव देने का प्रयास होगा, जिससे वे धार्मिक और पौराणिक कथाओं को करीब से महसूस कर सकें। माघ मेले में आने वालों के लिए यह पार्क आकर्षण का नया केंद्र होगा।
अब तक मेला क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ विभिन्न सुविधाओं पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार पौराणिक थीम पर थ्री-डी पार्क विकसित करने का प्रयोग किया जा रहा है। मेला प्राधिकरण का प्रयास है कि संगम स्नान के साथ श्रद्धालुओं को नएअनुभव से जुड़ने का एक नया अवसर भी मिले।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें