माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली के साथ बिहार तक सुविधा

यूपी के प्रयागराज में माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले स्नान पर्व पर आने व उन्हें गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। एनसीआर और एनईआर ने स्पेशल ट्रेनों के अलावा अलग-अलग रूटों पर रिंग रेल का भी संचालन करेगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने प्रयागराज में कमान संभाल ली है। शुक्रवार को उन्होंने प्रयाग और फाफामऊ स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

मिलेंगीं सुविधाएं निरीक्षण के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं, होल्डिंग एरिया, प्रवेश और निकास व्यवस्था, अतिरिक्त टिकट काउंटर, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर तथा आपातकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, छिवकी, नैनी स्टेशन पर अतिरिक्त जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रामबाग और झूंसी में भी यात्रियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है।

पहले स्नान पर्व पर 16 विशेष ट्रेनें चलेंगी - पहले स्नान पर्व पर रेलवे की ओर से 16 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

- दिल्ली एनसीआर की ओर से हर रूट पर कुल 9 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

- वहीं, उत्तर रेलवे की ओर से लखनऊ व अयोध्या रूट के लिए तीन और पूर्वात्तर रेलवे की ओर से बिहार व पूर्वांचल के लिए चार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

जंक्शन पर सिविल लाइंस साइड से प्रवेश बंद होने से परेशान हुए यात्री माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज जंक्शन पर की गई यातायात व्यवस्था यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। शुक्रवार सुबह से ही जंक्शन के सिविल लाइंस साइड से यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को अनावश्यक घूमकर सिटी साइड से स्टेशन पहुंचना पड़ा।