Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj Magh Mela 2026 Special trains for Devotees on All routes including NCR Bihar
माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली के साथ बिहार तक सुविधा

माघ मेला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर रूट पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली के साथ बिहार तक सुविधा

संक्षेप:

यूपी के प्रयागराज में माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले स्नान पर्व पर आने व उन्हें गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। एनसीआर और एनईआर ने स्पेशल ट्रेनों के अलावा अलग-अलग रूटों पर रिंग रेल का भी संचालन करेगा।

Jan 03, 2026 09:31 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रयागराज में माघ मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले स्नान पर्व पर आने व उन्हें गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। एनसीआर और एनईआर ने स्पेशल ट्रेनों के अलावा अलग-अलग रूटों पर रिंग रेल का भी संचालन करेगा। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने प्रयागराज में कमान संभाल ली है। शुक्रवार को उन्होंने प्रयाग और फाफामऊ स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मिलेंगीं सुविधाएं

निरीक्षण के दौरान स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं, होल्डिंग एरिया, प्रवेश और निकास व्यवस्था, अतिरिक्त टिकट काउंटर, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर तथा आपातकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, छिवकी, नैनी स्टेशन पर अतिरिक्त जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रामबाग और झूंसी में भी यात्रियों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है।

ये भी पढ़ें:माघ मेला में महाकुंभ की तरह व्यवस्थाएं, पहले दिन सुबह 8 बजे तक 6 लाख पहुंचे संगम

पहले स्नान पर्व पर 16 विशेष ट्रेनें चलेंगी

- पहले स्नान पर्व पर रेलवे की ओर से 16 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

- दिल्ली एनसीआर की ओर से हर रूट पर कुल 9 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

- वहीं, उत्तर रेलवे की ओर से लखनऊ व अयोध्या रूट के लिए तीन और पूर्वात्तर रेलवे की ओर से बिहार व पूर्वांचल के लिए चार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

जंक्शन पर सिविल लाइंस साइड से प्रवेश बंद होने से परेशान हुए यात्री

माघ मेला के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज जंक्शन पर की गई यातायात व्यवस्था यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। शुक्रवार सुबह से ही जंक्शन के सिविल लाइंस साइड से यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई, जिससे बड़ी संख्या में यात्रियों को अनावश्यक घूमकर सिटी साइड से स्टेशन पहुंचना पड़ा।

सुबह करीब आठ बजे जैसे ही सिविल लाइंस साइड के दोनों प्रवेश द्वार बंद किए गए वैसे ही यात्रियों की भीड़ वहां एकत्र होने लगी। यात्रियों का कहना था कि जब स्टेशन परिसर में भीड़ नहीं है तब भी नो इंट्री लागू करना समझ से परे है। जंक्शन पर व्यवस्था के तहत यात्रियों को सिटी साइड से ही प्रवेश दिया गया, जबकि सिविल लाइंस साइड को केवल निकासी के लिए खोला गया। सिविल लाइंस साइड से प्रवेश न मिलने के कारण दिन भर यात्रियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस होती रही।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |