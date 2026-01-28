Hindustan Hindi News
प्रयागराज में उमड़ी भीड़, माघ मेला में अब तक 18 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

संक्षेप:

माघ मेला 2026 को मिनी कुम्भ बनाने की प्रदेश सरकार की परिकल्पना को श्रद्धालुओं ने पूरा कर दिया है। यहां पर उम्मीद से अधिक स्नानार्थियों का आगमन हो रहा है। मंगलवार तक 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का दावा मेला प्राधिकरण ने किया है।

Jan 28, 2026 08:03 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
माघ मेला 2026 को मिनी कुम्भ बनाने की प्रदेश सरकार की परिकल्पना को श्रद्धालुओं ने पूरा कर दिया है। यहां पर उम्मीद से अधिक स्नानार्थियों का आगमन हो रहा है। मंगलवार तक 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान का दावा मेला प्राधिकरण ने किया है। ऐसे में महाशिवरात्रि के अवसर तक यह संख्या और अधिक बढ़ेगी।

माघ मेला शुरू होने के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान जताया था। मेला की समीक्षा करने आए मुख्यमंत्री ने कहा था कि बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु आएंगे। मेले के खास स्नान पर्वों पर तो नए कीर्तिमान बने ही, अब स्नान का नया रिकॉर्ड बन गया है।

पहली बार होगा जब किसी माघ मेले में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ होगा। मंगलवार को जब माघ महीना खत्म होने की ओर है तब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंचे जबकि मंगलवार को न तो कोई बड़ा स्नान था और न ही कोई विशेष कारण। इसका कारण अफसर यही मान रहे हैं कि जाते हुए मेले में पुण्य की डुबकी लगाने और यहां की व्यवस्थाओं को देखने की खुशी लोगों में है।

कुम्भ 2019 के करीब पहुंचा आंकड़ा

कुम्भ 2019 में प्रशासन ने पांच मार्च को अंतिम तौर पर जारी आंकड़े में पूरी अवधि में 24 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का दावा किया था। 55 दिन चले इस मेले की अवधि अधिक थी और वो मेला भी कुम्भ था जबकि इस बार तो सामान्य माघ मेला ही है। जो महज 44 दिनों का है। अभी महाशिवरात्रि 19 दिन बाकी है। ऐसे में अगर स्नान का क्रम ऐसे ही चलता रहा तो कुम्भ 2019 के आंकड़े भी पार हो सकते हैं जो अपने आप में एक नया रिकार्ड होगा।

मेलाधिकारी, ऋषिराज ने कहा कि माघ मेले में मंगलवार तक 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन और स्नान हो चुका है। यह नया रिकार्ड ही है। इस मेले को लेकर जो व्यवस्थाएं हमनें की, उसे श्रद्धालुओं ने सराहा है। अभी और श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है।

