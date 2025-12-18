जेल में नकली पहचान के साथ बंद लूट का आरोपी, अपराध करने को अब्दुल्ला बना आफताब हसन

संक्षेप: यूपी में जेल में फर्जी पहचान का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के जिला कारागार नैनी में बंद एक बंदी के फर्जी आधार इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। मुट्ठीगंज पुलिस की तफ्तीश में बंदी आफताब हसन सिद्दीकी की असली पहचान अब्दुल्ला अंसारी के रूप में हुई।

यूपी में जेल में फर्जी पहचान का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के जिला कारागार नैनी में बंद एक बंदी के फर्जी आधार इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। मुट्ठीगंज पुलिस की तफ्तीश में बंदी आफताब हसन सिद्दीकी की असली पहचान अब्दुल्ला अंसारी के रूप में हुई। वह कूटरचित आधार कार्ड बनाकर पहचान बदलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। मुट्ठीगंज थाने में प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में लूट व चेन छिनैती के दो वारदातों में अटाला निवासी आफताब हसन सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय फहीम सिद्दीकी को न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजा गया था। जिला कारागार नैनी में निरुद्ध आफताब हसन सिद्दीकी के सत्यापन के लिए पुलिस टीम जब उसके आधार की प्रति लेकर अटाला पहुंची, तो उसकी असली पहचान अब्दुल्ला अंसारी पुत्र स्वर्गीय जैनुल आब्दीन के रूप में हुई।