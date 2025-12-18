Hindustan Hindi News
जेल में नकली पहचान के साथ बंद लूट का आरोपी, अपराध करने को अब्दुल्ला बना आफताब हसन

यूपी में जेल में फर्जी पहचान का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के जिला कारागार नैनी में बंद एक बंदी के फर्जी आधार इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। मुट्ठीगंज पुलिस की तफ्तीश में बंदी आफताब हसन सिद्दीकी की असली पहचान अब्दुल्ला अंसारी के रूप में हुई।

Dec 18, 2025 01:30 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
यूपी में जेल में फर्जी पहचान का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज के जिला कारागार नैनी में बंद एक बंदी के फर्जी आधार इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। मुट्ठीगंज पुलिस की तफ्तीश में बंदी आफताब हसन सिद्दीकी की असली पहचान अब्दुल्ला अंसारी के रूप में हुई। वह कूटरचित आधार कार्ड बनाकर पहचान बदलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। मुट्ठीगंज थाने में प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हाल ही में लूट व चेन छिनैती के दो वारदातों में अटाला निवासी आफताब हसन सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय फहीम सिद्दीकी को न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजा गया था। जिला कारागार नैनी में निरुद्ध आफताब हसन सिद्दीकी के सत्यापन के लिए पुलिस टीम जब उसके आधार की प्रति लेकर अटाला पहुंची, तो उसकी असली पहचान अब्दुल्ला अंसारी पुत्र स्वर्गीय जैनुल आब्दीन के रूप में हुई।

जांच के लिए गई पुलिस को उसके छोटे भाई अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला अंसारी का एसआईआर फार्म भी दिखाया। जिसमें उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। पुलिस के सामने स्थानीय पार्षद ने भी उसकी असली पहचान अब्दुल्ला अंसारी पुत्र जैनुल आब्दीन के रूप में की। जबकि, वह जेल में आफताब हसन सि‌द्दीकी की पहचान के साथ बंद है। थाना प्रभारी ने बताया कि अब्दुल्ला अंसारी ने जानबूझकर साजिश के तहत नकली आधार कार्ड बनवाया। ताकि अपराध करने के बाद भी उसकी असली पहचान छुपी रहे। उसकी गिरफ्तारी के बाद इसी नकली आधार कार्ड के अनुसार उसकी जानकारी दर्ज की गई थी।

