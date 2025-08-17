UP Prayagraj Illegal religion Change girl died of lack of treatment Sister blamed Brother मुस्लिम महिला से शादी करने वाले भाई से बहन डरी, बताया कैसे हुई एक बहन की मौत और अब..., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj संवाददाता, प्रयागराजSun, 17 Aug 2025 08:10 AM
यूपी के प्रयागराज में एक भाई ने मुस्लिम महिला से शादी कर ली तो बहन को अपनी जान का खतरा हो गया। कैंट थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक मुस्लिम महिला से शादी के बाद अपने परिवार पर धर्म बदलने का दबाव डाल रहा है। युवक की बहन ने मुकदमा दर्ज कराया है। उसने कहा कि उनकी एक बहन भी भाई की हरकतों के कारण मरी है।

ऊंचवागढ़ी राजापुर निवासी राहुल कुशवाहा की छोटी बहन रीतिका कुशवाहा की तहरीर के मुताबिक, वह 2021 में बमबाजी के एक मामले में दारागंज से जेल भेजा गया था। वहीं उसकी मुलाकात एजाज से हुई। जमानत पर रिहा होने के बाद राहुल ने एजाज की पत्नी रुबीना और दो बच्चों को अपने घर ले आया और उससे शादी कर ली। इसके बाद राहुल का व्यवहार बदल गया। उसने घर के सदस्यों पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा।

रीतिका का आरोप है कि राहुल उसे जबरन मजारों पर ले जाता। उस पर मुस्लिम युवक से शादी करने का दबाव बनाता है। विरोध करने पर वह और रुबीना उसके साथ मारपीट करते हैं। तंग आकर वह 29 जुलाई को बड़ी बहन के साथ थाने जाकर पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त अभिजीत कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर रुबीना को गिरफ्तार किया है। राहुल की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगी हैं।

लगाया आरोप, राहुल के कारण ही बहन की मौत हुई

रीतिका ने एक और आरोप लगाया है। उसके मुताबिक उसकी बहन राधिका की मौत इसी दबाव के चलते हुई। राधिका बीमार हुई तो राहुल इलाज कराने की बजाए उसे मजारों पर और मौलवियों के पास ले जाता रहा। यह सब एक साल तक चलता रहा। 29 मई 2024 को राधिका की मौत हो गई। रीतिका ने आशंका जताई है कि राहुल उसकी भी जान ले सकता है।

