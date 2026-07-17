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बच्चों के सामने पति ने रेता पत्नी का गला, खुद थाने पहुंचकर बताया अपना कांड

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज में एक पति ने झगड़े के बाद बच्चों के सामने ही चाकू से पत्नी का गला रेत दिया। इसके बाद पत्नी को घायल हालत में छोड़कर वो चाकू लेकर खुद थाने पहुंच गया। थाने में उसने पत्नी के घायल होने की जानकारी दी तो पुलिस ने महिला को इलाज के लिए भर्ती करवाया।

बच्चों के सामने पति ने रेता पत्नी का गला, खुद थाने पहुंचकर बताया अपना कांड

यूपी के प्रयागराज में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। उसने बीच बाजार बच्चों के सामने अपनी पत्नी का गला रेत दिया। इसके बाद पत्नी को वहीं छोड़कर वो खुद थाने पहुंच गया। पुलिस के सामने अपने कांड की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि ठठेरी बाजार में गुरुवार दोपहर सनसनीखेज वारदात से खलबली मच गई। घरेलू विवाद में कहासुनी के बीच युवक ने बच्चों के सामने ही पत्नी की चाकू से गला रेतने का प्रयास किया। इसके बाद पत्नी को लहूलुहान हालत में छोड़कर हाथ में चाकू लेकर खुद ही थाने पहुंच गया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस तुरंत महिला को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार ठठेरी बाजार निवासी अभिषेक गुप्ता की करीब 12 साल पहले कौशाम्बी के कड़ाधाम की 30 वर्षीय शशि गुप्ता से शादी हुई थी। दंपती को दो बच्चे दस वर्षीय अंशु और आठ वर्षीय लाडो है। अभिषेक गुप्ता चौक में हुक्का का फ्लेवर बेचने का काम करता है, जबकि उसकी पत्नी शशि गुप्ता हंडिया में ब्यूटी पार्लर चलाती है। पुलिस के अनुसार, दंपती में किसी बात को लेकर कुछ दिनों से अनबन चल रही है।

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गुरुवार दोपहर करीब एक बजे दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच घर में रखे चाकू से अभिषेक ने शशि पर हमलाकर दिया। उसने मासूम बच्चों के सामने ही शशि का गला रेतने का प्रयास किया। इसके बाद लहूलुहान हालत में छोड़ हाथ में चाकू लेकर कोतवाली थाने पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और शशि को इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया। उधर, घायल शशि के भाई रवि ने बताया कि भांजे अंशु ने उसे फोन पर बताया की पिता ने मां का गला रेता है। इसपर रवि ने एक रिश्तेदार को उनके घर भेजा लेकिन तब तक अभिषेक थाने पहुंच गया था।

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एसीपी कोतवाली, रवि गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद हमले की बात सामने आई है। आरोपी पति खुद ही थाने पहुंचा था। घटना में इस्तेमाल चाकू भी आरोपी थाने लेकर आया था। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी महिला की हालत गंभीर है। महिला की हालत में सुधार होते ही बयान दर्ज किया जाएगा। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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