चोरी के शक में हिस्ट्रीशीटर को लगाया करंट, सच उगलवाने को यातनाएं, आरोपी फरार

यूपी के प्रयागराज में यमुनापार के औद्योगिक क्षेत्र में एक युवक को चोरी के शक में जमकर पीटा गया। सच उगलवाने के लिए उसे करंट लगाया गया। घटना का वीडियो ने किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

यूपी के प्रयागराज में यमुनापार के औद्योगिक क्षेत्र में एक युवक को चोरी के शक में जमकर पीटा गया। सच उगलवाने के लिए उसे करंट लगाया गया। घटना का वीडियो ने किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पर पुलिस ने वीडियो में यातनाएं देने वाले तीन युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि जिसे करंट लगाया गया वह स्थानीय थाने का हिस्ट्रीशीटर है। कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी घर से फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

डेज मेडिकल तिराहे के पास 29 सितंबर की मध्य रात पिपरांव गांव के रहने वाले लड्डू कोल को रोहित केसरवानी और विशंभरपुर निवासी राहुल प्रजापति समेत अन्य लोगों ने चोरी के शक में पकड़ लिया। उसे दुर्गा पूजा पंडाल ले गए। जहां लड्डू कोल को लोगों ने पीटा। फिर लोगों ने उसको बिजली का तार दिखाकर धमकाया, जब वह बोलने को तैयार न हुआ तो उसे करंट लगाया गया। वहां मौजूद किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। इस पर औद्योगिक थाने की पुलिस जागी।

एसीपी करछना अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यातनाएं देने के आरोप में तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है। चोरी के शक में पकड़े गए युवक को पुलिस को सौंपना चाहिए था। मारना-पीटना और करंट लगाना अपराध है।