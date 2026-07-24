20 रुपये लेकर प्रयागराज से जंतर-मंतर आंदोलन में पहुंची छात्रा, ऐसे किया सफर
20 रुपये लेकर प्रयागराज से जंतर-मंतर आंदोलन में एक छात्रा पहुंची है। लड़की ने सफर ट्रेन में किया और बिना टिकट ही दिल्ली पहुंच गई। लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
प्रयागराज की एक छात्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। महज 20 रुपये लेकर घर से निकली छात्रा आंदोलन में भाग लेने के लिए जंतर-मंतर पहुंच गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई छात्रा दावा कर रही है कि वह घर से सिर्फ 20 रुपये लेकर निकली। घर से प्रयागराज स्टेशन तक 10 रुपये ऑटो का किराया दिया। इसके बाद वह बिना टिकट दिल्ली की ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में टीटी ने उसे पकड़ा लेकिन रहम करते हुए छोड़ दिया।
मूलत: अंबेडकर नगर की छात्रा प्रयागराज में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई करती है। छात्रा ने अपने इस सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
आरना की रील पर खूब प्यार लुटा रहे लोग
प्रयागराज की नन्ही रील क्रिएटर आरना यादव की एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। रील में आरना ने प्रयागराज में चल रहे छात्रों के आंदोलन की भीड़ का छोटा वीडियो साझा करते हुए अपने भाई-बहनों का साथ देने की अपील की है। रील में आरना के पीछे आंदोलन कर रहे युवाओं का हुजूम है। खुद को रील क्रिएटर होने का दावा करने वाली आरना रील के अंत में जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम् के नारों के साथ अपनी बात समाप्त करती हैं। आरना की इस रील पर लोग प्यार लुटा रहे हैं।
जंतर-मंतर जैसा नजारा... गंगा किनारे छात्रों का सैलाब
पेपर लीक के विरोध में बुधवार शाम प्रयागराज के बक्शी बांध पर निकले छात्रों और युवाओं के शांतिपूर्ण मार्च का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गंगा किनारे सैकड़ों छात्रों का अनुशासित हुजूम देखकर लोग इसे दिल्ली के जंतर-मंतर जैसे आंदोलन की भीड़ से तुलना कर रहे हैं। वायरल रील में छात्र बिना किसी हंगामे के अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्वक आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं।
बक्शी बांध क्षेत्र के कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को इतने अनुशासित और शांत ढंग से मार्च करते देखा।इसी दौरान डीसीपी नगर मनीष शांडिल्य का आंदोलनकारी युवाओं से संवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब साझा किया जा रहा है। उनके शांत और संयमित रवैये की लोग सराहना कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने टिप्पणी की है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ऐसा संवाद सकारात्मक माहौल का उदाहरण है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें