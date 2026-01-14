लव मैरिज के दो महीने बाद ही पत्नी से झगड़े शुरू, पूर्व आईएएस के बेटे ने फांसी लगा दी जान

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में शहर के जेपी नगर सुलेमसराय में पूर्व आईएएस अफसर के बेटे ने सोमवार शाम फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची धूमनगंज पुलिस ने कमरे के दरवाजा का लॉक तोड़कर हिमांशु के शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया।

यूपी के प्रयागराज में शहर के जेपी नगर सुलेमसराय में पूर्व आईएएस अफसर के बेटे ने सोमवार शाम फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची धूमनगंज पुलिस ने कमरे के दरवाजा का लॉक तोड़कर हिमांशु के शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया। परिवार ने पुलिस को जानकारी दी है कि हिमांशु ने दो महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। पुलिस की प्रारंभिक का जांच में पत्नी से कहासुनी व पारिवारिक अनबन को आत्मघाती कदम की वजह बताया।

मामले में पुलिस के अनुसार, सुलेमसराय के जेपी नगर निवासी श्रीचंद्र सेवानिवृत्त आईएएस अफसर हैं। उनके दो बेटों में दूसरे नंबर का 22 वर्षीय हिमांशु स्नातक का छात्र था। हिमांशु ने तकरीबन दो महीने पहले शिवानी से प्रेम विवाह किया था। हालांकि, बेरोजगार होने की वजह से शादी के बाद से ही आए-दिन उसकी अपनी पत्नी से कहासुनी होने लगी थी। हिमांशु ने सोमवार शाम लगभग पांच बजे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। थोड़ी देर बाद परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से झांककर देखा, तो अंदर फंदे पर हिमांशु लटकता मिला। संभावना है कि पत्नी से विवाद के बाद हिमांशु ने ये कदम उठाया हो।