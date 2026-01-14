Hindustan Hindi News
लव मैरिज के दो महीने बाद ही पत्नी से झगड़े शुरू, पूर्व आईएएस के बेटे ने फांसी लगा दी जान

Jan 14, 2026 07:08 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में शहर के जेपी नगर सुलेमसराय में पूर्व आईएएस अफसर के बेटे ने सोमवार शाम फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची धूमनगंज पुलिस ने कमरे के दरवाजा का लॉक तोड़कर हिमांशु के शव को नीचे उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेज दिया। परिवार ने पुलिस को जानकारी दी है कि हिमांशु ने दो महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। पुलिस की प्रारंभिक का जांच में पत्नी से कहासुनी व पारिवारिक अनबन को आत्मघाती कदम की वजह बताया।

मामले में पुलिस के अनुसार, सुलेमसराय के जेपी नगर निवासी श्रीचंद्र सेवानिवृत्त आईएएस अफसर हैं। उनके दो बेटों में दूसरे नंबर का 22 वर्षीय हिमांशु स्नातक का छात्र था। हिमांशु ने तकरीबन दो महीने पहले शिवानी से प्रेम विवाह किया था। हालांकि, बेरोजगार होने की वजह से शादी के बाद से ही आए-दिन उसकी अपनी पत्नी से कहासुनी होने लगी थी। हिमांशु ने सोमवार शाम लगभग पांच बजे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर फांसी लगा ली। थोड़ी देर बाद परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से झांककर देखा, तो अंदर फंदे पर हिमांशु लटकता मिला। संभावना है कि पत्नी से विवाद के बाद हिमांशु ने ये कदम उठाया हो।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। धूमनगंज पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा और मंगलवार को पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इधर, हिमांशु की असमय मौत से पिता श्रीचंद्र, माता निर्मला देवी, पत्नी शिवानी, बड़ा भाई सुधांशु समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि मामले में जांच की गई। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों से पूछताछ में अनबन की बात सामने आई है। हालांकि, परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

