यूपी में सनसनीखेज वारदात, पिता ने की कुल्हाड़ी से काट कर बेटे की हत्या, पत्नी-बेटी को भी धमकी

यूपी के प्रयागराज में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक पिता ने कुल्हाड़ी से काट कर बेटे की हत्या कर दी है। मुंह खोलने पर पत्नी और बेटी को भी मार डालने की धमकी दी।

यूपी के प्रयागराज में इलाके के अहिबीपुर गांव में रविवार रात पिता-पुत्र के बीच हुए विवाद के बाद सोते समय पिता ने बेटे की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपित पिता को कुल्हाड़ी के साथ दबोच लिया है। मुंह खोलने पर पिता ने अपनी पत्नी और बेटी को जान से मारने की धमकी दी है।

सोरांव थाना क्षेत्र अहिबीपुर गांव निवासी लालजी यादव उर्फ बहराइच खेती किसानी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं । रविवार रात बेटा विनोद कुमार यादव (27) से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी फूला देवी एवं बेटी अचन ने समझा बुझा कर इसी तरह मामला शांत कराया। देर रात बेटा विनोद कुमार यादव कमरे में सो रहा था, इस दौरान पिता लाल यादव ने पत्नी फूला देवी एवं बेटी अंचन को कमरे के अंदर बंद कर विनोद की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दिया। पत्नी और बेटी को धमकी दी कि मुंह खोलने पर दोनों की हत्या करने को कहा। पड़ोसियों की माने तो नशे में धुत्त लालजी यादव हत्या के बाद कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर टहल रहा था।