फर्जी STF के नाम से भेजा मैसेज, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई का डर दिखा लाखों ऐंठे

यूपी के प्रयागराज में बमरौली निवासी एक दंपती ने तीन लोगों को एनकाउंटर और घर गिरवाने का डर दिखाकर 15 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ितों का आरोप है कि उनके मोबाइल पर एसटीएफ के नाम से मैसेज भेजा गया। उन्हें एक मामले में मुल्जिम बताया गया। इसके बाद उनसे कहा गया कि रुपये देने पर मुकदमे से नाम हटवा देंगे वरना अतीक का साथी बताकर एसटीएफ उनका एनकाउंटर कर देगी और घर भी गिरवा देगी। अदालत के आदेश पर पूरामुफ्ती पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

पूरामुफ्ती के लाल बिहारा बमरौली निवासी मोहम्मद मिया की तहरीर के मुताबिक 19 जून को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर एसटीएफ के नाम से मैसेज आया, जिसमें उन्हें और सुफियान अहमद और अलकमा बानो को मुल्जिम बताया गया था। इससे वह घबरा गया। उसकी रिश्तेदार लूसी सिद्दीकी पत्नी जफर नईम ने उसे गुमराह कर अपने घर में कैद कर लिया।

लूसी ने बताया कि उसका संपर्क एसटीएफ में है, वह बात करके बताएगी। बाद में लूसी और उसके पति जफर नईम ने उससे और अन्य दोनों मुल्जिमों से कहा कि 25 लाख रुपये देने पर उनके नाम मुकदमे से कट जाएंगे। दोनों ने उनसे कहा कि यदि मामले का किसी से जिक्र किया तो माफिया अतीक का साथी बताकर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और उनके घर भी गिरवा दिए जाएंगे। तीनों ने जैसे-तैसे 15 लाख रुपये दिए तो लूसी और जफर ने कहा कि अब निश्चिंत होकर रहो नाम कट जाएगा।

मोहम्मद मिया के मुताबिक दंपती ने उनका मोबाइल यह कहकर ले लिया कि एसटीएफ को इसकी जरूरत पड़ेगी। लूसी ने उन्हें एसटीएफ कार्यालय ले जाकर एक व्यक्ति से यह कहकर मिलवाया कि वह एसटीएफ में हैं। कुछ दिन बाद मोहम्मद मिया की पत्नी फईमा को मामले की जानकारी हुई तो वह लूसी के घर गई। लूसी और जफर ने उसे भी डराया। इस पर फईमा एसटीएफ कार्यालय जाकर बड़े अधिकारी से मामले की जानकारी करने की बात कह कर चली आई।