इस साल साइबर अपराधियों के निशाने पर रहे 96 लखपति, अक्टूबर से दिसंबर में सबसे ज्यादा केस

संक्षेप:

यूपी में जागरूकता अभियान के तमाम दावों के बावजूद साइबर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रयागराज में दिसंबर में साइबर ठगी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। आधे महीने में साइबर क्राइम थाने में 21 बड़ी ठगी के मामले दर्ज हुए

Dec 28, 2025 01:56 pm ISTSrishti Kunj प्रदीप शर्मा, प्रयागराज
यूपी में जागरूकता अभियान के तमाम दावों के बावजूद साइबर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रयागराज में दिसंबर में साइबर ठगी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। आधे महीने में साइबर क्राइम थाने में 21 बड़ी ठगी के मामले दर्ज हुए। जबकि, इसके पहले नवंबर में सर्वाधिक 18 लोगों से ठगी की एफआईआर दर्ज हुई थी। इस साल अब तक कुल 96 लखपतियों को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया।

गौरतलब है कि पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी के मामले साइबर क्राइम थाने में दर्ज किए जाते हैं जबकि, पांच लाख रुपये से कम की साइबर ठगी स्थानीय थाने अथवा साइबर सेल में दर्ज होती है। साइबर थाने के रिकॉर्ड की बात करें, तो इस महीने की 14 तारीख तक कुल 21 मामले दर्ज हुए। इसमें सबसे बड़ी 40 लाख रुपये तो सबसे कम छह लाख रुपये तक की ठगी की घटना दर्ज की गई जबकि, नवंबर में 18, अक्तूबर में 9 और सितंबर में 14 मामले दर्ज किए गए थे।

साइबर थाने में दर्ज मामले

माह- मामले

दिसंबर- 21

नवंबर- 18

अक्तूबर- 09

सितंबर- 14

अगस्त- 05

जुलाई- 05

जून- 03

मई- 09

अप्रैल- 03

मार्च- 00

फरवरी- 04

जनवरी- 05

(नोट : ये सभी पांच लाख रुपये से अधिक ठगी के दर्ज मामले हैं)

साढ़े तीन महीने से 62 का आंकड़ा पार

साइबर क्राइम थाने के रिकॉर्ड पर गौर करें, तो पिछले साढ़े तीन महीने में सबसे अधिक साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक 62 मामले दर्ज हुए। जबकि, साल के शुरुआती आठ महीने में सिर्फ 34 एफआईआर दर्ज हुई थी। एकमात्र मार्च महीना ही रहा, जिसमें एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ था।

छह लोगों को किया डिजिटल अरेस्ट

साइबर अपराधियों ने सबसे अधिक निवेश के नाम पर मुनाफे का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया है। हालांकि, इस साल छह लोगों को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर भी बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया। इसमें चार बुजुर्ग व सेवानिवृत्त कर्मचारी को मनी लॉड्रिंग के नाम पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगी की गई।

एसीपी साइबर क्राइम, राजकुमार मीणा ने कहा कि साइबर अपराध से बचने के लिए जनजागरूकता बेहद जरूरी है। जनजागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लोग किसी भी अनजान नंबर, व्यक्ति, लिंक पर कदापि भरोसा नहीं करें।

