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रिश्ता खोजते समय सावधान! मैट्रिमोनियल साइट्स पर साइबर ठग दे रहे झांसा, लगा रहे भारी चपत

By Srishti Kunj
प्रदीप शर्मा, प्रयागराज
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साइबर ठग अब रिश्तों का जाल बुन रहे हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर सक्रिय हुए शातिर लोगों को झांसा देकर भारी चपत लगा रहे हैं। मैट्रिमोनियल साइट्स पर दोस्ती करके लोगों से रकम ऐंठ रहे हैं।

रिश्ता खोजते समय सावधान! मैट्रिमोनियल साइट्स पर साइबर ठग दे रहे झांसा, लगा रहे भारी चपत

साइबर अपराधियों ने समय के साथ ठगी के नए-नए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। अब जीवनसाथी की तलाश साइबर ठगों के लिए कमाई का नया जरिया बन गई है। पहले ओटीपी, लिंक और केवाईसी के नाम पर लोगों को निशाना बनाने वाले गिरोह अब मैट्रिमोनियल वेबसाइटों और एप्स के जरिए भावनात्मक रिश्ते बनाकर लाखों रुपये की ठगी कर रहे हैं। संगमनगरी में हाल के दिनों में तीन युवकों से 14.68 लाख रुपये की ठगी के मामले सामने आए। साइबर पुलिस ने लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है।

साइबर पुलिस के मुताबिक, जार्जटाउन के एक डॉक्टर से मैट्रिमोनियल साइट्स पर सान्वी गुप्ता नामक युवती ने दोस्ती की। शादी के पहले बेहतर जीवन के लिए ट्रेडिंग में निवेश करने की सलाह दी। युवती ने खुद को ट्रेडिंग कंपनी में कार्यरत होने का भी दावा किया। उस पर विश्वास कर डॉक्टर ने अलग-अलग किस्तो में 7.30 लाख रुपये निवेश कर दिया, लेकिन इसके बाद युवती ने अपना संपर्क तोड़ दिया। इसी तरह राजरूपपुर निवासी एक युवक ने मैट्रिमोनियल साइट पर एक युवती से संपर्क किया।

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करीब तीन महीने तक दोनों के बीच नियमित बातचीत होती रही। इस दौरान युवती ने पारिवारिक परेशानी, मेडिकल जरूरत और अन्य आपात स्थितियों का हवाला देकर अलग-अलग किस्तों में 4.37 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। जब युवक ने विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही, तो युवती ने दूरी बना ली और संपर्क भी तोड़ दिया।

वहीं, नैनी के एक युवक को भी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए जाल में फंसाया गया। खुद को एक निवेश कंपनी की कर्मचारी बताने वाली युवती ने दोस्ती बढ़ाने के बाद शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच दिया। युवक ने भरोसा कर विभिन्न किस्तों में 3.01 लाख रुपये निवेश कर दिए। इसके बाद न तो रकम वापस मिली और न ही कथित निवेश कंपनी का कोई अस्तित्व मिला।

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तत्काल शिकायत पर रिकवरी संभव

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि ठगी होने की जानकारी होते ही तत्काल यदि शिकायत दर्ज कराई जाएं, तो ठगे गए रुपये की रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। साइबर पुलिस जिन खातों में रुपये गए हैं, उसे होल्ड करा देती है।

थाना प्रभारी साइबर क्राइम, ओम नारायण गौतम ने बताया कि साइबर अपराधी अब तकनीकी से ज्यादा मनोवैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं। वे पहले भावनात्मक संबंध बनाते हैं और फिर किसी न किसी बहाने रुपये मांगते हैं। ऑनलाइन रिश्ते में आर्थिक लेनदेन करने से पहले पूरी तरह सत्यापन जरूरी है। संदिग्ध गतिविधि की तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या थाने पर सूचना दें।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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