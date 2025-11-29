Hindustan Hindi News
फर्जी CBI और RBI अधिकारी बन बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, वसूले 50 लाख रुपये

फर्जी CBI और RBI अधिकारी बन बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, वसूले 50 लाख रुपये

संक्षेप:

यूपी के प्रयागराज में मुट्ठीगंज के बुजुर्ग व्यापारी को दस दिन तक डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 50.18 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया। शातिरों ने सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बनकर उन्हें झांसे में लिया।

Sat, 29 Nov 2025 09:06 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में मुट्ठीगंज के बुजुर्ग व्यापारी को दस दिन तक डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 50.18 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया। शातिरों ने सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बनकर उनके आधार नंबर पर खुले बैंक खाते से तथाकथित मोस्ट वांटेंड को 9.38 करोड़ रुपये मनी लांड्रिंग के जरिए भेजने का मामला दर्ज होने की बात कही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए व्यापारी से चार अलग-अलग बैंक खातों से रकम जमा कराई। साइबर क्राइम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

मुट्ठीगंज के 74 वर्षीय व्यापारी राकेश चंद्र जायसवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके मोबाइल पर अंजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को राजेश मिश्रा सीबीआई अधिकारी कोलाबा पुलिस स्टेशन बताया। उसने बताया कि तथाकथित मोस्ट वांटेड अपराधी नरेश गोयल के यहां छापेमारी में केनरा बैंक के खाते में राकेश का आधार नंबर अंकित है। इस खाते से नौ करोड़ 38 लाख का लेनदेन हुआ है।

मनी लांड्रिंग का मामला होने की वजह से सीबीआई व आरबीआई जांच कर रही है। शातिर ने सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने का हवाला देते हुए राकेश चंद्र से उनकी संपत्ति, आभूषण व बैंक खाते की जानकारी मांगी। इसके बाद दस नवंबर से 19 नवंबर के बीच चार अलग-अलग बैंक खातों में 50.18 लाख रुपये जमा कराए। डिजिटल अरेस्ट के दौरान शातिरों ने व्यापारी राकेश चंद्र को किसी को भी जानकारी नहीं देने की हिदायत दी थी।

एक महीने में तीसरी बार डिजिटल अरेस्ट

नवंबर माह में तीन बुजुर्गों से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का मामला सामने आ चुका है। साइबर अपराधियों ने व्यापारी राकेश चंद्र जायसवाल से ध्रुव शुक्ला कोटक महिंद्रा बैंक शाखा कानपुर, श्री साईं ट्रेडर्स एक्सिस बैंक शाखा हुमायूं नगर, जीतू राम बैंक ऑफ इंडिया शाखा कोयंबटूर तमिलनाडु और सवैया विपुल इंडियन ओवरसिस बैंक शाखा जामनगर में दस से 19 नवंबर को कुल 50.18 लाख रुपये जमा कराए। इसी महीने सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता को दस दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 22.50 लाख रुपये, रिटायर बैंककर्मी और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर 12.20 लाख रुपये ठगे गए थे।

