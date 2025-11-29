फर्जी CBI और RBI अधिकारी बन बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, वसूले 50 लाख रुपये

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में मुट्ठीगंज के बुजुर्ग व्यापारी को दस दिन तक डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 50.18 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया। शातिरों ने सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बनकर उन्हें झांसे में लिया।

यूपी के प्रयागराज में मुट्ठीगंज के बुजुर्ग व्यापारी को दस दिन तक डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने 50.18 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया। शातिरों ने सीबीआई और आरबीआई का अधिकारी बनकर उनके आधार नंबर पर खुले बैंक खाते से तथाकथित मोस्ट वांटेंड को 9.38 करोड़ रुपये मनी लांड्रिंग के जरिए भेजने का मामला दर्ज होने की बात कही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए व्यापारी से चार अलग-अलग बैंक खातों से रकम जमा कराई। साइबर क्राइम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

मुट्ठीगंज के 74 वर्षीय व्यापारी राकेश चंद्र जायसवाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके मोबाइल पर अंजान नंबर से कॉल आई। कॉलर ने खुद को राजेश मिश्रा सीबीआई अधिकारी कोलाबा पुलिस स्टेशन बताया। उसने बताया कि तथाकथित मोस्ट वांटेड अपराधी नरेश गोयल के यहां छापेमारी में केनरा बैंक के खाते में राकेश का आधार नंबर अंकित है। इस खाते से नौ करोड़ 38 लाख का लेनदेन हुआ है।

मनी लांड्रिंग का मामला होने की वजह से सीबीआई व आरबीआई जांच कर रही है। शातिर ने सुप्रीम कोर्ट में मामला चलने का हवाला देते हुए राकेश चंद्र से उनकी संपत्ति, आभूषण व बैंक खाते की जानकारी मांगी। इसके बाद दस नवंबर से 19 नवंबर के बीच चार अलग-अलग बैंक खातों में 50.18 लाख रुपये जमा कराए। डिजिटल अरेस्ट के दौरान शातिरों ने व्यापारी राकेश चंद्र को किसी को भी जानकारी नहीं देने की हिदायत दी थी।