रामदेव के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश, दंत मंजन की गुणवत्ता पर उठे सवाल
बाबा रामदेव के दंत मंजन की वास्तविक सामग्री, गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं। दंत मंजन की गुणवत्ता और उसकी वास्तविक सामग्री को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ फौजदारी प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
प्रयागराज। धार्मिक आयोजनों में प्रचारित दंत मंजन की गुणवत्ता और उसकी वास्तविक सामग्री को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना यदुवंशी ने मामले को फौजदारी प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे चार दिसंबर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।
माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर ब्रह्मचारी आशुतोष की ओर से आरोप लगाया गया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रचारित दंत मंजन की वास्तविक सामग्री, गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं। प्रार्थना पत्र में दंत मंजन में प्रयुक्त पदार्थों, उसकी पैकिंग, निर्माण एवं बिक्री से संबंधित तथ्यों की जांच कराए जाने की मांग की गई है।
प्रयागराज जिला कोर्ट ने योग गुरु रामदेव के दंत मंजन और घी की गुणवत्ता से जुड़े मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ताओं की अर्जी को आपराधिक प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। वादी पक्ष ने उत्पादों की वैज्ञानिक जांच और पारदर्शिता की मांग की है। प्रयागराज जिला कोर्ट में हुई सुनवाई, दंत मंजन और घी की गुणवत्ता का मामलायोग गुरु बाबा रामदेव उर्फ रामकिशन यादव के दंत मंजन और घी के मामले में प्रयागराज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। श्रद्धालुओं को बेचे गए उत्पादों की गुणवत्ता की जांच और एफआईआर की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई की गई।
अपर मुख्य न्याय िक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 15 ज्योत्सना मणि यदुवंशी की कोर्ट में सुनवाई कर मामले को आपराधिक प्रकीर्ण वाद यानि क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन के रूप में दर्ज कर लिया।कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद मामले में आगे की न्याय िक प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। अब अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी। मामले के शिकायतकर्ता ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज और मनीष डाबर अदालत में मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वादीगण की ओर से अदालत के समक्ष अपना पक्ष और दलीलें पेश की गईं।
ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज ने स्वयं -इन-पर्सन के रूप में अदालत में उपस्थित होकर अपनी दलीलें रखीं।वहीं दूसरे वादी मनीष डाबर की ओर से सीनियर अधिवक्ता प्रदीप कुमार रस्तोगी ने पक्ष रखा। उन्होंने मामले से जुड़े कानूनी एवं तथ्यात्मक पहलुओं पर दलीलें दीं। वादी गण का कहना है कि दंत मंजन और घी जैसे उत्पादों की वास्तविक सामग्री, शुद्धता, निर्माण प्रक्रिया और निर्माण स्रोत की निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जांच आवश्यक है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं और आम उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले उत्पादों की वास्तविकता सामने आए। यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई हो।
ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज ने कहा है कि यह मामला केवल दो उत्पादों तक सीमित नहीं है। बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास, उत्पादों की शुद्धता और जनहित से जुड़ा हुआ है। जब श्रद्धालु किसी उत्पाद पर विश्वास करके उसका उपयोग करते हैं। तो उसकी वास्तविक सामग्री और गुणवत्ता की जानकारी पारदर्शी होनी चाहिए। इस विषय में निष्पक्ष जांच और न्याय कि प्रक्रिया के माध्यम से सच्चाई सामने आनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें