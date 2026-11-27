बाबा रामदेव के दंत मंजन की वास्तविक सामग्री, गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं। दंत मंजन की गुणवत्ता और उसकी वास्तविक सामग्री को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ फौजदारी प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया है।

प्रयागराज। धार्मिक आयोजनों में प्रचारित दंत मंजन की गुणवत्ता और उसकी वास्तविक सामग्री को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ दाखिल प्रार्थना पत्र पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना यदुवंशी ने मामले को फौजदारी प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इसे चार दिसंबर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।

माता शाकुंभरी पीठाधीश्वर ब्रह्मचारी आशुतोष की ओर से आरोप लगाया गया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रचारित दंत मंजन की वास्तविक सामग्री, गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं। प्रार्थना पत्र में दंत मंजन में प्रयुक्त पदार्थों, उसकी पैकिंग, निर्माण एवं बिक्री से संबंधित तथ्यों की जांच कराए जाने की मांग की गई है।

प्रयागराज जिला कोर्ट ने योग गुरु रामदेव के दंत मंजन और घी की गुणवत्ता से जुड़े मामले की सुनवाई की। शिकायतकर्ताओं की अर्जी को आपराधिक प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। वादी पक्ष ने उत्पादों की वैज्ञानिक जांच और पारदर्शिता की मांग की है। प्रयागराज जिला कोर्ट में हुई सुनवाई, दंत मंजन और घी की गुणवत्ता का मामलायोग गुरु बाबा रामदेव उर्फ रामकिशन यादव के दंत मंजन और घी के मामले में प्रयागराज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। श्रद्धालुओं को बेचे गए उत्पादों की गुणवत्ता की जांच और एफआईआर की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई की गई।

अपर मुख्य न्याय िक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 15 ज्योत्सना मणि यदुवंशी की कोर्ट में सुनवाई कर मामले को आपराधिक प्रकीर्ण वाद यानि क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन के रूप में दर्ज कर लिया।कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद मामले में आगे की न्याय िक प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। अब अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी। मामले के शिकायतकर्ता ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज और मनीष डाबर अदालत में मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए वादीगण की ओर से अदालत के समक्ष अपना पक्ष और दलीलें पेश की गईं।

ब्रह्मचारी आशुतोष महाराज ने स्वयं -इन-पर्सन के रूप में अदालत में उपस्थित होकर अपनी दलीलें रखीं।वहीं दूसरे वादी मनीष डाबर की ओर से सीनियर अधिवक्ता प्रदीप कुमार रस्तोगी ने पक्ष रखा। उन्होंने मामले से जुड़े कानूनी एवं तथ्यात्मक पहलुओं पर दलीलें दीं। वादी गण का कहना है कि दंत मंजन और घी जैसे उत्पादों की वास्तविक सामग्री, शुद्धता, निर्माण प्रक्रिया और निर्माण स्रोत की निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक जांच आवश्यक है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं और आम उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले उत्पादों की वास्तविकता सामने आए। यदि जांच में कोई अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई हो।