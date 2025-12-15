पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर जानलेवा हमला, रॉड और ईंट-पत्थर से किए वार

Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj BSP leader Son Beaten With Rod Bricks Stones Murder Attempt after Dispute
Dec 15, 2025 10:08 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
यूपी के प्रयागराज में कौशाम्बी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बसपा नेता राजेश कुशवाहा के बेटे अमित कुशवाहा पर शनिवार रात जानलेवा हमला किया गया। प्रीतमनगर में एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में कुछ युवकों ने कहासुनी के बाद अमित की पिटाई की। आरोप है कि सरकारी गनर से भी मारपीट की गई। आरोपी पक्ष शहर के एक चर्चित परिवार के सदस्य बताए गए हैं। घटनास्थल पर धूमनगंज थाना पुलिस भी पहुंची। हालांकि घायल पक्ष की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है।

पुलिस के अनुसार मामले में जानकारी मिली है कि अमित कुशवाहा शनिवार की रात अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में प्रीतमनगर स्थित एक वाटिका में गया था। जहां देर रात किसी बात को लेकर कुछ युवकों से कहासुनी हुई। आरोप है कि युवकों ने रॉड और ईंट-पत्थर से वार कर अमित को लहूलुहान कर दिया। सिर पर भी गंभीर चोट आई है। पार्टी में भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर धूमनगंज पुलिस पहुंची। हालांकि, तब तक हमलावर भाग निकले।

घटना की जानकारी मिलते ही अमित के परिजन भी पहुंच गए। अमित का निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। चर्चा है कि राजनीतिक दबाव के कारण दोनों पक्ष ने सुलह-समझौता कर लिया। धूमनगंज थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि घायल की ओर से अगर तहरीर मिलती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मामले में तहरीर नहीं दी गई इस कारण पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। दोनों पक्षों ने आपस में समझौता किया है। वहीं, घायल का इलाज जारी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
