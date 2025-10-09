UP Prayagraj Boy left House For Facebook friend Commit Suicide in Love affair फेसबुक पर लड़की से दोस्ती के बाद घर छोड़ा, गर्लफ्रेंड के चक्कर में फांसी लगाकर दी जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रयागराजThu, 9 Oct 2025 01:17 PM
यूपी के प्रयागराज में नैनी के महरा का पुरवा इलाके में किराए के कमरे में कौशाम्बी के 16 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे से दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों के सामने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। शव लगभग चार दिन पुराना बताया जा रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि किशोर ने किसी लड़की के चक्कर में खुदकुशी की है। कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

कौशाम्बी के कड़ाधाम इलाके का 16 वर्षीय प्रिंस मौर्या पुत्र राम प्रसाद नैनी के महरा पुरवा इलाके में अधिवक्ता संतोष पांडेय के मकान में किराए पर रहता था। बुधवार को जब कमरे से दुर्गंध उठने लगी तो मकान मालिक ने खिड़की से कमरे में झांककर देखा तो सन्न रह गए। अंदर प्रिंस फांसी के फंदे से लटका था।

सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी नैनी कस्बा विपिन कुमार ने प्रिंस के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद उनकी मौजूदगी में दरवाजा तोड़कर किशोर के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने कमरे से एक सुसाइड नोट और दो मोबाइल फोन बरामद किया है।

किसी लड़की ने फोन पर कहा था इसे ले जाओ

प्रिंस के घर तीन दिन पहले किसी लड़की ने फोन किया था, उसने प्रिंस को नैनी से ले जाने की बात कही थी। लड़की ने प्रिंस के परिजन से कहा था कि वह बार-बार मरने की धमकी देता है, इसे यहां से वापस ले जाइए। जिस पर प्रिंस के घर वालों और उस लड़की के बीच काफी बातचीत भी हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि परिजन उन्हें ऐसा कुछ बताया हैं। लेकिन सुसाइड नोट में प्रिंस ने किसी लड़की का जिक्र किया है।

परिजनों का आरोप, लड़की के चक्कर में गई जान

कौशाम्बी के कड़ा धाम में रहने वाले राम प्रसाद क्षेत्र के जाने माने डीजे संचालक हैं। उनके परिवार में पत्नी ललिता देवी एवं तीन बच्चों में प्रिंस सबसे बड़ा था। परिजन का आरोप है कि प्रिंस की नैनी में रहने वाली किसी लड़की से फेसबुक पर दोस्ती थी और उसी के चक्कर में यही आकर किराए पर रहने लगा। दाऊद नगर में स्थित पेपर मिल में वह पार्ट टाइम काम भी करने लगा था। लगभग तीन माह से वह नैनी में रह रहा था। परिजनों के कई बार बुलाने पर भी वह घर नहीं जाता था। वह नैनी में खुश था लेकिन उसकी मौत किन कारणों में हुई, वो लड़की कौन थी। आत्महत्या की वजह वह फेसबुक वाली लड़की ही है या कोई और बात है पुलिस जांच कर रही है।

डीसीपी यमुनानगर, विवेक चंद्र यादव ने कहा कि कौशाम्बी के थाना कड़ा धाम क्षेत्र का लड़का नैनी में किराए पर रहता था। उसने किराए के कमरे में फांसी लगा ली। मौके से एक डायरी मिली है। जिसमें किसी लड़की द्वारा धोखा देने की बात लिखी है। कई पेज का नोट है। जांच कराई जा रही है। अभी परिजनों ने कोई तहरीर नही दी है।

