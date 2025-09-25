UP Prayagraj Boy Fell From train Died While Making reel on Gate hit by pole ट्रेन के दरवाजे पर रील बनाने में गिरा युवक, खंभे से टकराया सिर; मौके पर ही मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj Boy Fell From train Died While Making reel on Gate hit by pole

ट्रेन के दरवाजे पर रील बनाने में गिरा युवक, खंभे से टकराया सिर; मौके पर ही मौत

यूपी के प्रयागराज में फूलपुर के एक युवक को चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर रील बनाने में अपनी जान गंवानी पड़ी। रेल ट्रैक के बगल लगे खंभे से टकराकर वह ट्रेन से गिर गया जिससे मौके पर ही मौत हो गई।

Srishti Kunj संवाददाता, प्रयागराजThu, 25 Sep 2025 11:27 AM
share Share
Follow Us on
ट्रेन के दरवाजे पर रील बनाने में गिरा युवक, खंभे से टकराया सिर; मौके पर ही मौत

यूपी के प्रयागराज में फूलपुर के एक युवक को चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर रील बनाने में अपनी जान गंवानी पड़ी। रेल ट्रैक के बगल लगे खंभे से टकराकर वह ट्रेन से गिर गया जिससे मौके पर ही मौत हो गई। हादसा मनौरी स्टेशन से पहले पूरामुफ्ती थानाक्षेत्र में हुआ। युवक दोस्त के साथ उसका पासपोर्ट बनवाने कानपुर जा रहा था।

शेखपुर कस्बा फूलपुर निवासी बीड़ी कारखाने में काम करने वाले रहमान के तीन बेटों में सबसे बड़ा 26 वर्षीय सद्दाम हुसैन फूलपुर कस्बे में हेयर कटिंग सैलून में काम करता था। मंगलवार को वह फूलपुर शुक्लाना के रहने वाले अपने दोस्त मोहम्मद फैसल के साथ उसका पासपोर्ट बनवाने चौरीचौरा एक्सप्रेस से कानपुर जा रहा था। सुबह करीब 10 बजे मनौरी स्टेशन से करीब दो किमी पहले वह ट्रेन से नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:पिता संग सामान लेने गए बच्चे ने पानी समझकर पिया कैमिकल, जोर-जोर से चिल्लाया, मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सद्दाम ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर मोबाइल से रील बना रहा था। इसी दौरान रेलवे लाइन के समीप लगे खंभे में उसका सिर टकरा गया और वह नीचे गिर गया। फैसल के मुताबिक ट्रेन के मनौरी स्टेशन पर रुकने पर वह उतरकर घटनास्थल पर पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पूरामुफ्ती पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सद्दाम अविवाहित था।

महिला को सीट देकर चला गया कोच के दरवाजे पर

सद्दाम के दोस्त फैसल ने बताया कि ट्रेन में उन्हें सीट मिली थी। वह दोनों आमने-सामने की सीट पर बैठे थे। ट्रेन के प्रयागराज स्टेशन से आगे बढ़ने पर भीड़ बढ़ी तो सद्दाम एक महिला को अपनी सीट देकर दरवाजे की तरफ चला गया। कुछ देर बाद ही दरवाजे के पास खड़े यात्रियों ने उसे सद्दाम के ट्रेन से गिरने की जानकारी दी।

Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |