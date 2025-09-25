ट्रेन के दरवाजे पर रील बनाने में गिरा युवक, खंभे से टकराया सिर; मौके पर ही मौत

यूपी के प्रयागराज में फूलपुर के एक युवक को चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर रील बनाने में अपनी जान गंवानी पड़ी। रेल ट्रैक के बगल लगे खंभे से टकराकर वह ट्रेन से गिर गया जिससे मौके पर ही मौत हो गई।

शेखपुर कस्बा फूलपुर निवासी बीड़ी कारखाने में काम करने वाले रहमान के तीन बेटों में सबसे बड़ा 26 वर्षीय सद्दाम हुसैन फूलपुर कस्बे में हेयर कटिंग सैलून में काम करता था। मंगलवार को वह फूलपुर शुक्लाना के रहने वाले अपने दोस्त मोहम्मद फैसल के साथ उसका पासपोर्ट बनवाने चौरीचौरा एक्सप्रेस से कानपुर जा रहा था। सुबह करीब 10 बजे मनौरी स्टेशन से करीब दो किमी पहले वह ट्रेन से नीचे गिर गया। सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सद्दाम ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर मोबाइल से रील बना रहा था। इसी दौरान रेलवे लाइन के समीप लगे खंभे में उसका सिर टकरा गया और वह नीचे गिर गया। फैसल के मुताबिक ट्रेन के मनौरी स्टेशन पर रुकने पर वह उतरकर घटनास्थल पर पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पूरामुफ्ती पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सद्दाम अविवाहित था।