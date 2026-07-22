Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महापंचायत में सरकार पर बरसे किसान, नारेबाजी के बीच 21 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना

By Srishti Kunj
संवाददाता, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

भाकियू टिकैत गुट के आह्वान पर प्रयागराज में ट्रैक्टरों में भरकर किसान पहुंचे। महापंचायत में जमकर नारेबाजी की। हालांकि, राकेश टिकैत नहीं आ सके। किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया।

महापंचायत में सरकार पर बरसे किसान, नारेबाजी के बीच 21 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना

यूपी के प्रयागराज में सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के बगल स्थित धरना स्थल पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) टिकैट गुट की ओर से आयोजित ‘डेरा डालो, घेरा डालो किसान सम्मान महापंचायत’ आयोजित की गई। हालांकि, किसान नेता राकेश टिकैत मौके पर नहीं पहुंच पाए। किसान नेता राकेश टिकैत के नहीं पहुंचने के बावजूद किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। जंतर-मंतर पर चल रहे धरने में व्यस्त होने के कारण राकेश टिकैत महापंचायत में नहीं आ सके। जिसके बाद महापंचायत की कमान भाकियू के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने संभाली।

प्रयागराज में हुई महापंचायत में किसानों ने खाद की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे बिजली आपूर्ति, स्मार्ट मीटरों की तकनीकी जांच, ट्यूबवेल फीडरों की समस्या, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा, कृषि भूमि को ग्रीन बेल्ट घोषित करने की प्रक्रिया, आवारा पशुओं की समस्या, गौशालाओं के निर्माण, नगर निगम सीमा में शामिल गांवों पर लगाए गए हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और जलकर वापस लेने समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। किसान जमकर सरकार पर बरसे।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर में चोरी भी झकझोर नहीं पाती तो…, HC ने जताई चिंता, बड़ा सुझाव भी दिया

अनुज सिंह ने कहा कि सरकार को लगता है कि छात्रों और किसानों को बंदूक और डंडे के बल पर अपनी मांग को रखने से रोक सकती है। लेकिन शायद उनको नहीं पता कि यह लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर कहा कि छात्रों पर लाठी चलाना बहुत ही निंदनीय है। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। महापंचायत के बाद भाकियू प्रतिनिधिमंडल की एडीएम (प्रशासन), डीसीपी के साथ वार्ता हुई। प्रशासन ने किसानों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में आंदोलन को लेकर यूपी में अलर्ट! कांग्रेस नेता नजरबंद, सपाइयों में उबाल

21 सूत्री मांगों को लेकर किसानों ने दिया धरना

भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के मंडल अध्यक्ष बब्लू दुबे के नेतृत्व में सोमवार को किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 21 सूत्री ज्ञापन मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने से पूर्व किसानों ने धरना दिया। ज्ञापन में भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने और चिन्हित भू-माफियाओं को जेल भेजने की मांग की गई।

ये भी पढ़ें:ऑफिस में मृत मिले त्रिपुरा DGP के बैचमेट रहे असीम अरुण, बोले-गहराई से जांच जरूरी

किसानों ने जनपद में औद्योगिक कॉरिडोर, विंध्य एक्सप्रेस-वे और आवास विकास परिषद के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए किसानों की सहमति के बिना अधिग्रहण न करने तथा धारा-28 की कार्रवाई वापस लेने की मांग उठाई। ज्ञापन में डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी रोकने, नकली उर्वरक व कीटनाशकों की जांच कर दोषियों के लाइसेंस निरस्त करने की भी मांग की गई।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।