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राहुल गांधी तो दादा को याद नहीं करते इसलिए... फिरोज गांधी की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे भाजपा नेता

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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भाजपा नेता का कहना है कि क्योंकि राहुल गांधी अपने दादा को याद नहीं करते इसलिए वह याद करेंगे। भाजपा नेता प्रयागराज में मंफोर्डगंज स्थित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दादा फिरोज खान की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।

राहुल गांधी तो दादा को याद नहीं करते इसलिए... फिरोज गांधी की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे भाजपा नेता

भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल शुक्रवार को यूपी के प्रयागराज में मंफोर्डगंज स्थित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दादा फिरोज खान की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भाजपा नेता का कहना है कि क्योंकि राहुल गांधी अपने दादा को याद नहीं करते इसलिए वह याद करेंगे। इससे पहले गुरुवार को होटल आनंद कॉन्टिनेंटल में भाजपा महानगर ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी।

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने ओबीसी वर्ग सहित समाज के हर वर्ग के लिए उल्लेखनीय कार्य किये हैं और इसकी जानकारी हमें जनता तक पहुंचानी है। उन्होंने कहा कि मोर्चा कार्यकर्ता जनता से संवाद करके सरकार व संगठन की नीतियों रीतियों को पहुंचाएं। इससे पहले मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्वनी पटेल, मोर्चा के महानगर अध्यक्ष आनंद जायसवाल, पीयूष जायसवाल, राजू पटेल आदि शामिल रहे।

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प्रयागराज में है फिरोज गांधी की मजार

फिरोज गांधी धर्म से पारसी (जोरोस्ट्रियन) थे। उनका पूरा नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। वह गुजरात के भरूच के एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे। फिरोज गांधी की मजार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (इलाहाबाद) के मंफोर्डगंज स्थित पारसी कब्रिस्तान में है। 1960 में नई दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियां यहीं दफनाई गई थीं।

उनकी इस मजार पर एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, जो तुम्हारे महान विचारों को ऊंचाई तक ले जाता है वह मरा नहीं है। पीछे छूट जाने वालों के दिलों में जीवित रहना मरना नहीं है।

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पहले भी उठा राहुल गांधी पर सवाल

इससे पहले भी 2019 में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मोहसिन रज़ा ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रयागराज में अपने दादा फिरोज गांधी की मजार पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय से थे। मोहसिन रजा ने मजार का दौरा किया था और उसे बेहतर बनाने की सरकारी योजनाओं के बारे में बात की थी।

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रजा के दौरे से पहले, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी से आग्रह करते हुए कहा था कि वे अपने दादा की समाधि पर जाने के लिए समय निकालें। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि भुला दिए गए गांधी की आत्मा को शांति मिले।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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