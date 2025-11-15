शातिर अंदाज में बैंक मैनेजर को ही ठगा, लाखों वसूलकर दी जान से मारने की धमकी

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में प्राइवेट बैंक मैनेजर से धोखाधड़ी कर 49.70 लाख रुपये की ठगी करने और रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रुपये के लेनदेन का विवाद बताते हुए जांच करने की बात कही है।

यूपी के प्रयागराज में प्राइवेट बैंक मैनेजर से धोखाधड़ी कर 49.70 लाख रुपये की ठगी करने और रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बैंक मैनेजर की तहरीर पर करेली थाना में शुक्रवार को आयुष्मान हॉस्पिटल संचालक समेत छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने रुपये के लेनदेन का विवाद बताते हुए जांच करने की बात कही है।

जीटीबी नगर निवासी मोहम्मद अनवर साजिश हाशमी एक प्राइवेट बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। मोहम्मद अनवर की तहरीर के अनुसार, एक परिचित के माध्यम से आयुष्मान हॉस्पिटल संचालक मोहम्मद अमीर और नबील कादरी से मुलाकात हुई। इन लोगों ने अस्पताल में उपकरण खरीदने के नाम पर 15 लाख रुपये लिखापढ़ी के साथ अनवर से उधार लिए और इसके एवज में पांच किस्तों में 25 लाख वापस करने का एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन, पहली किस्त के पांच लाख देने के बाद दूसरी किस्त नहीं अदा की गई।

मोहम्मद अनवर ने रुपये वापस करने का दबाव बनाया गया, तो मोहम्मद अमीर ने करेली के मक्का मस्जिद के पास खुद का मकान 28 लाख रुपये में खरीदने का प्रस्ताव दिया। एक बार फिर उसके झांसे में आकर अनवर ने अपने दोस्त आसिफ गुलजार के साथ मिलकर साढ़े 24 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी मकान का बैनामा नहीं किया गया।