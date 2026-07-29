पड़ोसी महिला से मांग रहे अतीक के नाम का बकाया, संपत्ति पर प्रशासन का कब्जा
जलकल विभाग वाले अतीक अहमद के नाम का बकाया बिल पड़ोसी महिला से मांग रहे हैं। हालांकि, संपत्ति पर प्रशासन का कब्जा है। महिला का कहना है कि बिल 2001 का बताया है और महिला ने मकान में 2014 में आई हैं।
यूपी के प्रयागराज में जलकल विभाग की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। माफिया अतीक अहमद से जुड़े जलकर के बकाए का बिल उसकी पड़ोसी सुधा गुप्ता को भेजा जा रहा है। जलकल ने वर्ष 2001-02 से लंबित बकाया भी महिला के नाम पर दर्ज कर दिया, जबकि सुधा गुप्ता ने मकान 2014 में खरीदा था। उस समय मकान पर किसी प्रकार का जलकर बकाया नहीं था।
नवाब यूसुफ रोड निवासी पीड़िता सुधा गुप्ता ने मंगलवार को जनसुनवाई में नगर आयुक्त साईं तेजा से कथित तौर गलत बिल भेजे जाने की शिकायत की। सुधा ने बताया कि वह वर्षों से जलकल विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। विभाग ने बिना किसी जांच के उन्हें ऐसे बकाए का देनदार बना दिया, जिसका उनसे लेनादेना नहीं है। सुधा के बेटे अतिन गुप्ता ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि उनका परिवार नवाब यूसुफ रोड पर 2014 के पहले किराए के मकान में रहता था। यह मकान एक बंगले का हिस्सा था। बंगले का दूसरा हिस्सा भवन स्वामी ने अतीक अहमद को बेचा था।
अतीक ने मकान की रजिस्ट्री कराई, लेकिन नगर निगम में नाम नहीं चढ़वाया। अतिन के मुताबिक मकान की खरीद के समय कोई बकाया नहीं था, तो आखिर वर्षों बाद दो दशक पुराना बकाया उनके नाम पर कैसे चढ़ा दिया गया? दूसरी ओर प्रशासन ने मकान के उस हिस्से को गिरा दिया जिसकी अतीक ने रजिस्ट्री कराई थी और उसकी जमीन कब्जे में ले ली है। अतिन के मुताबिक उनके मकान के नाम में इसी तरह की गड़बड़ी थी, जिसे नगर निगम ने उसी समय ठीक कर दिया गया लेकिन पानी का बिल ठीक करने के लिए जलकल के लोग दौड़ा रहे हैं। शिकायत पर नगर आयुक्त ने जलकल प्रबंधन को बिल की जांच कर संशोधित करने का निर्देश दिया है। जलकल के महाप्रबंधक संजीव कुमार ने जांच कर बिल संशोधित करने की बात कही।
अतीक की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क
कमिश्नरेट पुलिस व राजस्व विभाग ने मंगलवार को माफिया अतीक अहमद की करीब 110 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस आयुक्त न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कुर्की का आदेश पारित किया। पुलिस के अनुसार, कुर्क संपत्ति सदर तहसील के भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर में स्थित है। इनमें कुल 44 भूखंड, लगभग 5.11 हेक्टेयर (करीब 20.38 बीघा) भूमि शामिल है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 110 करोड़ रुपये आंकी गई है। जांच में सामने आया कि अतीक अहमद ने अपने प्रभाव और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग कर इन जमीनों को अनुसूचित समाज के मदनलाल भारतीया के नाम से बेनामी तरीके से खरीदवाया था।
पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर पुलिस आयुक्त न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पुलिस ने अतीक अहमद से जुड़ी कुल 12.95 हेक्टेयर भूमि की भी जांच की थी। इनमें से 6.50 हेक्टेयर जमीन को राजस्व संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण पहले ही राज्य सरकार के बंजर खाते में दर्ज किया जा चुका है। वर्तमान आदेश के तहत भीटी और कटहुला गौसपुर की 5.11 हेक्टेयर भूमि को कुर्क किया गया है। कुर्क संपत्ति का प्रशासक एयरपोर्ट थाना प्रभारी को नियुक्त किया गया है, ताकि किसी तरह का अवैध कब्जा या अतिक्रमण न हो सके।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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