एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य से मिला धोखा, अब गरीब बच्चियों को अफसर बनाएंगे आलोक

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, प्रयागराजMon, 18 Aug 2025 12:19 PM
पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ा-लिखाकर एसडीएम बनाने के बाद विवाद के कारण चर्चा में आए ग्राम पंचायत कर्मचारी आलोक मौर्य ने अब दो बहुत ही गरीब बच्चियों को अफसर बनाने का संकल्प लिया है। प्रयागराज के झलवा में रहने वाले और प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में तैनात आलोक ने 15 अगस्त को बिहार ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय गोगौर की कक्षा चार की दो छात्राओं अलखनंदा और रश्मि को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ आईएएस/पीसीएस तक की तैयारी कराने का संकल्प लिया है।

अलखनंदा के पिता राजेश सरोज का निधन हो चुका है। अलखनंदा और रश्मि दोनों ही अत्यंत गरीब परिवार से हैं। बकौल आलोक पत्नी ज्योति मौर्य से विवाद के बाद लोगों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाना छोड़ दिया था। इससे ग्रामीण अंचल की महिलाओं में बहुत ही गलत संदेश जा रहा था। इसीलिए आलोक ने अपने कार्यक्षेत्र की दो बेटियों को पढ़ाने-लिखाने की जिम्मेदारी ली है ताकि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के संदेश को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके।

उनका मानना है हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, जब हर अधिकारी और कर्मचारी पढ़ा-लिखा होगा और अपनी जिम्मेदारी समझेगा। आलोक डिजिटल शिक्षा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्रामीणों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाते हैं। वे युवाओं को भी पढ़ाई और जागरूकता के लिए प्रेरित करते रहते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रहे तैयारी

पत्नी से विवाद के बावजूद आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। वह लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल भी हो रहे हैं। हाल ही में संपन्न आरओ/एआरओ 2023 परीक्षा देने वह कानपुर गए थे। उनका कहना है कि ‘अब मैं अपनी जिंदगी देश और समाज के लिए समर्पित कर चुका हूं। अपनों से भले ही धोखा मिला हो, लेकिन देश और जनता मेरा परिवार हैं।’

नाम के आगे जोड़ा ‘अकेला’, कभी नहीं करेंगे शादी

पिछले कुछ समय से आलोक मौर्य अपने नाम के साथ ‘अकेला’ भी लगाने लगे हैं। वैसे तो एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के साथ उनका मुकदमा अभी चल रहा है लेकिन उन्होंने भविष्य में शादी नहीं करने का निर्णय लिया है। आलोक बताते हैं कि अब वह अपने जीवन का हर फैसला अकेले लेंगे और समाज के लिए लड़ाई भी अकेले संघर्ष करते हुए जारी रखेंगे। ‘अकेला’ उनके जीवन संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है।

