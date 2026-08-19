बारिश से बाढ़ के हालात, नाराज हाईकोर्ट ने पूछा- जलभराव रोकने को अग्रिम इंतजाम क्यों नहीं
प्रयागराज में हुए जलभराव पर हाईकोर्ट तल्ख हो गया है। डीएम-नगर आयुक्त तलब किए गए हैं। जजों को कोर्ट पहुंचने में देरी हुई। कोर्ट ने जलभराव पर स्वतः संज्ञान लिया। सचिव नगर विकास से अदालत ने पूछा कि प्रयागराज शहर को जलभराव से बचाने के लिए क्या योजनाएं स्वीकृत हैं?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रयागराज शहर में उत्पन्न जलभराव की भीषण समस्या को गंभीरता से लिया है। शहर में जलभराव के कारण जजों को न्यायालय पहुंचने में हुई परेशानी और न्यायिक कार्यवाही में हुए विलंब को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को तलब किया है।
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि शहर के निचले इलाकों सहित अन्य हिस्सों में जलभराव रोकने के लिए समय रहते अग्रिम इंतजाम क्यों नहीं किए गए। कोर्ट ने नगर विकास सचिव से भी शुक्रवार तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। सचिव को यह बताना होगा कि लगातार बारिश से शहर को जलभराव से बचाने के लिए क्या योजनाएं स्वीकृत हैं, जिससे आम जनजीवन और व्यापार ठप न हो।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जलभराव के कारण जजों को न्यायालय पहुंचने में कठिनाई हुई, जिससे न्यायिक कार्य बाधित हुआ और यह सीधे तौर पर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप जैसा है। हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह व पूर्व महासचिव नितिन शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालतों को इस समस्या से अवगत कराया। वकीलों ने बताया कि प्रशासन, नगर निगम और विकास प्राधिकरण की विफलता के कारण शहर के हजारों घरों में पानी घुस गया है तथा जलभराव के कारण अधिवक्ताओं और वादकारियों के न पहुंच पाने से न्यायिक कार्य में बाधा आई है।
महाधिवक्ता को कोर्ट की सहायता करने का निर्देश
खंडपीठ ने प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र और अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को अगली सुनवाई पर कोर्ट की सहायता करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार कम्प्लायंस को संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस आदेश की कॉपी भेजकर सूचित करने का निर्देश दिया है।
जलभराव पर उठे सवाल
महाकुम्भ के बाद विकास की नई तस्वीर दिखाने वाले प्रयागराज में कुछ दिनों की बारिश में जलनिकासी की व्यवस्था ऐसी ध्वस्त हुई कि सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियो की झड़ी लग गई और इनके जरिए लोग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शहर में हुए जलभराव पर नेताओं के तंज से लेकर आम लोगों की परेशानी तक सोशल मीडिया पर खूब साझा हो रही है।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ‘महाकुंभ के नाम पर जो एक लाख करोड़ रुपये प्रयागराज के तथाकथित ‘स्मार्ट डेवलपमेंट’ के नाम पर ख़र्च किए गए थे, ये उस महा भष्ट्राचार का जीता-जागता और बहता-बहाता प्रमाण है। बनाने चले थे ‘दिव्य’; लेकिन हर तरह दिख रहा है ‘द्रव्य’! अब क्या इलाहाबाद का नाम फिर से बदलकर प्रयागराज से ‘जलराजनगर’ करेंगे। इससे पहले अखिलेश ने लिखा, ‘भाजपाइयों ने सोचा न था कि उनके महापाप की पोल कभी धार्मिक रूप से खुलेगी, कभी प्राकृतिक रूप से। पाप की सजा इसी धरती पर मिलती है’।
‘ट्रिपल इंजन की सरकार में आधा प्रयागराज डूबा’
प्रयागराज में जलभराव को लेकर सांसद उज्जवल रमण सिंह ने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी बारिश में आधा शहर डूब गया और लोगों के घरों में पानी भर गया। इससे सरकार की योजनाओं और जलनिकासी व्यवस्था की हकीकत सामने आ गई है। सांसद ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई से दिए गए टैक्स के हजारों करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी योजना में खर्च किए गए, लेकिन अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण इसका वास्तविक लाभ जनता को नहीं मिला। आज भी थोड़ी बारिश में शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांवों में ड्रेनेज के लिए जरूरी खोदाई नहीं हुई और शहर में नालों की पर्याप्त सफाई नहीं कराई गई। इसका नतीजा है कि शहर से लेकर गांव तक पानी में डूबे हैं। उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। तमाम योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित नहीं हुईं।
सभी नालों की हुई सफाई: महापौर
महापौर गणेश केसरवानी ने शहर में जलभराव पर कहा कि इस साल सभी नालों की सफाई कराई गई। नालों की सफाई का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया। नए नालों का भी निर्माण किया गया। सभी पंपिग स्टेशन ठीक से काम कर रहे हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जल निकासी व्यवस्था में किसी भी तरह की बाधा न आने दी जाए और जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई की जाए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें