ट्रेन में बाहरवाली के साथ सफर कर रहा था पति, पहले पत्नी ने किया हंगामा और फिर...
ट्रेन में बाहरवाली के साथ सफर कर रहे पति तो पत्नी ने पकड़ा तो हंगामा कर दिया। दोनों का विवाद बढ़ा तो पति और अन्य महिला ने पत्नी को पीट दिया। बीच-बचाव में उतरे महिला के भाई को भी पीटा और जान से मारने की धमकी दी गई।
यूपी में दादरी-प्रयागराज एक्सप्रेस में जब एक महिला ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ यात्रा करते देख विरोध शुरू किया तो हंगामा मच गया। आरोप है कि इस दौरान पति और उसके साथ मौजूद महिला ने मिलकर पत्नी के साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे महिला के भाई से भी मारपीट की गई। घटना के बाद दोनों आरोपी इटावा स्टेशन पर उतरकर चले गए। जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके घटना स्थल के आधार पर प्रयागराज मुकदमा ट्रांसफर कर दिया।
मामले में मिली जानकारी और एफआईआर के अनुसार महिला और उसके पति का विवाद चल रहा है। दोनों मामले के चलते हाईकोर्ट आए थे। महिला प्रयागराज से दादरी-प्रयागराज एक्सप्रेस से अलीगढ़ लौट रही थी। रात करीब 9:56 बजे ट्रेन सिराथू स्टेशन पहुंची तो उसने एस-1 कोच में अपने पति को दूसरी महिला के साथ सीट पर बैठे देखा। महिला ने पति से दूसरी महिला के बारे में पूछताछ की। इसके बाद गुस्से में महिला ने अपने पति को भला-बुरा कहा। पत्नी ने गुस्से में हंगामा कर दिया।
आरोप है कि इसी बात पर विवाद बढ़ गया और पति ने दूसरी महिला के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। महिला का भाई बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो उसके साथ भी हाथापाई की और जान से मारने की धमकी दी। गई। लोगों ने हंगामा और मारपीट रोकने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों ने भीड़ बढ़ते देखी तो इटावा स्टेशन पर दोनों उतर गए। वहीं, महिला और उसके भाई ने अलीगढ़ जंक्शन पहुंचकर मामले में जीआरपी को मामले की जानकारी दी।
महिला और उसके भाई ने रेलवे पुलिस को महिला के पति और उसके साथ बैठी अन्य महिला के खिलाफ शिकायत दी है। महिला ने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, अलीगढ़ जीआरपी का कहना है कि मामला प्रयागराज का है। ऐसे में मामला प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया गया है। अब प्रयागराज जीआरपी एफआईआर के तहत मामले में जांच करेगी। महिला और उसके भाई के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं, आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उनके बयान भी लिए जाएंगे। मामला पारिवारिक विवाद का है।
रेलवे पुलिस का कहना है कि मामले में जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहीं, इटावा स्टेशन से भी बात करके जानकारी निकाली जा रही है। हाईकोर्ट में पति और पत्नी के बीच पहले ही विवाद चल रहा है। अब इस मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें