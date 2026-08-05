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गजब! 175 करोड़ की लागत से बने प्रयागराज एयरपोर्ट के अंदर नहीं है महिला शौचालय

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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प्रयागराज एयरपोर्ट के अंदर महिला शौचालय नहीं है। इससे टर्मिनल भवन के अंदर महिला कर्मी परेशान हैं। महाकुंभ से पहले एयरपोर्ट बनाने के लिए 175 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। 

Prayagraj Airport
प्रयागराज एयरपोर्ट के अंदर महिला शौचालय नहीं होने से टर्मिनल भवन के अंदर कर्मी परेशान हैं।

महाकुम्भ 2025 से पहले 175 करोड़ रुपये खर्च कर प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट का विस्तार किया गया था। यात्रियों की सुविधा के लिए नया टर्मिनल भवन, पार्किंग, प्रतीक्षालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की गईं। पार्किंग स्थल के बीच में यात्रियों के लिए एक सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। लेकिन एयरपोर्ट के एयर साइड में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए आज तक अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

एयर साइड क्षेत्र में विभिन्न विमानन कंपनियों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के कर्मचारी विमान के आगमन और प्रस्थान के दौरान लगेज हैंडलिंग, विमान की सफाई, पावर बैकअप, ग्राउंड सपोर्ट और अन्य तकनीकी कार्य करते हैं। यहां पुरुष कर्मचारियों के लिए शौचालय उपलब्ध है, लेकिन महिला कर्मचारियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें शौचालय के लिए एयर साइड से बाहर आना पड़ता है या दूर स्थित सार्वजनिक शौचालय का सहारा लेना पड़ता है।

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इस कारण न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि संचालन कार्य भी प्रभावित होता है। कर्मचारियों का कहना है कि जब एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं, तो एयर साइड में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक शौचालय बनाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट प्रशासन से इस बुनियादी सुविधा को जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि एक साल से अधिक समय होने के बाद भी महिलाओं की सुविधा को अनदेखी की जा रही है।

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रिकॉर्ड 11 माह में तैयार हुआ था एयरपोर्ट

प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट 2019 कुम्भ से पूर्व 2018 में बना था। तब इस पर 164 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लगभग 800 एकड़ में विकसित यह एयरपोर्ट रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार हुआ था। 16 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था।

एयरपोर्ट पर लाइब्रेरी

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए ‘फ्लाईब्रेरी’ की शुरुआत की है। यात्री एयरपोर्ट की लाइब्रेरी से अपनी पसंद की किताब मुफ्त में लेकर उड़ान में पढ़ सकेंगे। इस व्यवस्था की खास बात यह है कि यात्री किताब को अपने गंतव्य तक साथ ले जा सकते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद संबंधित एयरपोर्ट की फ्लाईब्रेरी में किताब वापस करने का प्रावधान है।

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इससे यात्रियों को सफर के दौरान पढ़ने की सुविधा मिलने के साथ किताबों के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि योजना शुरू होते ही पांच यात्रियों ने लाइब्रेरी से किताबें तो लीं, लेकिन उन्हें वापस जमा नहीं किया। एयरपोर्ट प्रशासन को उम्मीद है कि जागरूकता बढ़ने के साथ लोग इस व्यवस्था का जिम्मेदारी से पालन करेंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक गणेश यादव ने बताया कि फ्लाईब्रेरी का उद्देश्य यात्रियों के सफर को ज्ञानवर्धक और मनोरंजक बनाना है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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