युद्ध की वजह से एलपीजी के बाद अब महंगी हुई पानी की बोतल, प्लांट बंद होने लगे तो बढ़ी बेरोजगारी

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब यूपी के प्रयागराज में दिखने लगा है। प्लास्टिक के कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण वाटर प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बढ़ती महंगाई के कारण कई उद्योग प्रभावित हुए हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब यूपी के प्रयागराज में दिखने लगा है। प्लास्टिक के कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण वाटर प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थिति यह है कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद पानी की बोतलों के दाम में जो कमी आई थी, वह अब प्लास्टिक महंगा होने के चलते फिर से पुराने स्तर पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई के कारण कई उद्योग प्रभावित हुए हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है।

उद्यमी राजीव नैयर के अनुसार पीवीसी के दाम में करीब 40 रुपये प्रति किलो तक वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ा है। वहीं, उद्यमी डीएन मिश्र बताते हैं कि पानी की बोतल और अन्य प्लास्टिक उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले पीईटी के दामों में लगातार उछाल आ रहा है। अब तक इसमें करीब 47 रुपये प्रति मीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे बाजार पर सीधा असर पड़ा है। कच्चा माल महंगा होने से बोतलों और ढक्कनों की लागत बढ़ गई है और कंपनियों ने खरीद कम कर दी है।

वाटर प्लांट संचालक मनीष का कहना है कि प्लास्टिक महंगा होने से उनका कारोबार प्रभावित हुआ है। पहले कच्चा माल 114 रुपये प्रति किलो मिलता था, जो अब बढ़कर 175 रुपये हो गया है। पहले 75 रुपये प्रति पेटी पानी बिकता था, जो अब लागत बढ़ने के कारण 90 रुपये हो गया है। मामूली मुनाफे के लिए 95 रुपये में बेचने पर भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, जिससे उनका प्लांट पिछले एक सप्ताह से बंद पड़ा है और मजदूर खाली बैठे हैं। जबकि उनको हर महीने बिजली का बिल देना है। उन्होंने बताया कि बोतल के ढक्कन की कीमत भी दोगुनी हो गई है। पहले 20 पैसे में मिलने वाला ढक्कन अब 40 पैसे का हो गया है और इसके बावजूद बाजार में इसकी कमी बनी हुई है।