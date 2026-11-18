प्रयागराज में 9 साल का एक छात्र स्कूल के सामने वंदे भारत से कट गया। परिवार के आरोप हैं कि शिक्षकों ने उसे अपमानित करके स्कूल से भगाया था। शिक्षक सीसीटीवी फुटेज में ट्रैक की ओर भागते भी देखे गए हैं। मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

घूरपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रयागराज के इरादतगंज स्थित सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने मंगलवार सुबह वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से कक्षा तीन के नौ वर्षीय छात्र मोहम्मद यजदान की मौत हो गई। इस पर परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने विद्यालय में जमकर पथराव और तोड़फोड़ की।

तहरीर के अनुसार घनश्यामदास का पूरा, करमा निवासी मुस्तकीम आलम अपने तीन बेटों में सबसे छोटे यजदान को स्कूल के गेट पर छोड़कर घर के लिए निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें बेटे की ट्रेन से कटने की खबर मिली। बालक का ट्रैक पर क्षत-विक्षत शव देख कर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। परिजनों का आरोप है कि यजदान विलंब से पहुंचा था तो स्कूल स्टाफ ने उसे अपमानित कर भगा दिया, जिससे आहत होकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया।

लोगों ने स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ की। परिजन और ग्रामीण शव लेकर स्कूल पहुंचे और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक शव न उठने देने की जिद पर अड़ गए। करीब सात घंटे बाद यजदान के पिता की तहरीर पर स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ तो साढ़े तीन बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। प्रिंसिपल आशीष रंजन ने आरोपों को निराधार बताया है।

घर से हंसते हुए स्कूल के लिए निकला था यजदान घनश्यामदास का पूरा निवासी मुस्तकीम आलम के तीन बेटों में सबसे छोटा नौ वर्षीय मोहम्मद यजदान पूरे परिवार की आंखों का तारा था। कक्षा तीन का मेधावी छात्र यजदान मंगलवार सुबह रोज की तरह बस्ता टांगकर हंसते-मुस्कुराते घर से स्कूल के लिए निकला था। खुद पिता मुस्तकीम उसे स्कूल के गेट तक छोड़ने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनके लाडले के साथ आखिरी सफर होगा। घर में सबसे छोटा होने के कारण यजदान अपने दोनों बड़े भाइयों का बेहद दुलारा था। मासूम की असमय मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल है, तो दोनों बड़े भाई भी सदमे में हैं।

सीसीटीवी फुटेज खोलेंगे मासूम की मौत का राज इरादतगंज हादसे में स्कूल प्रिंसिपल और पिता के परस्पर विरोधी दावों ने पुलिस जांच की दिशा तय कर दी है। प्रिंसिपल का दावा है कि यजदान स्कूल आया ही नहीं, जबकि पिता ने खुद उसे गेट पर छोड़ने की बात कही है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने स्कूल के मुख्य द्वार, परिसर के अंदर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर और कक्षा के अटेंडेंस रजिस्टर को कब्जे में लिया। सूत्रों के अनुसार सीसीटीवी में सुबह 8.25 बजे स्कूल के गेट के बाहर की ओर विद्यालय के लोग दौड़ते हुए घटना स्थल की ओ जा रहे हैं। जबकि उसके पहले 8.24 बजे तक बच्चे विद्यालय के अंदर आते दिखे हैं।

दो सौ मीटर का चक्कर बचाने को जोखिम में जान इरादतगंज स्थित सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल के ठीक सामने जिस रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ, वहां रोज सैकड़ों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगती है। महज दो सौ मीटर दूर रेलवे अंडरपास है, लेकिन इस अतिरिक्त दूरी से बचने के लिए बच्चे सीधे पटरी पार कर स्कूल आते-जाते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने आने वाले अभिभावक भी उन्हें ट्रैक के किनारे उतारकर पटरी पार करने के लिए छोड़ देते हैं। न तो अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा की फिक्र है और न ही स्कूल प्रशासन ने कभी पटरी पार करने पर सख्ती बरती। यदि समय रहते ट्रैक की ओर जाने वाले रास्ते को बंद किया जाता, तो शायद आज एक मासूम की जान बच सकती थी।