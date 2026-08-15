भाजपा विधायक की बेटी समेत 40 से शादी कर ठगी, इन महिलाओं को बना रहे थे निशाना
भाजपा विधायक की बेटी समेत 40 से शादी कर ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ एक और महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। प्रयागराज की शिक्षिका के साथ भी आरोपी ने ठगी की थी। आरोपी कई महिलाओं को निशाना बना चुके हैं।
यूपी के प्रयागराज में झूंसी क्षेत्र की एक शिक्षिका को शादी के जाल में फंसाकर करीब 11 लाख रुपये और 50 ग्राम सोना हड़पने के आरोपी अनुज त्रिवेदी ने एक भाजपा विधायक की बेटी के साथ भी ठगी की थी। आरोप है कि कोलकत्ता, मुंबई, प्रयागराज, सीतापुर, दिल्ली, कर्नाटक में आरोपी बाप-बेटे शादी के नाम पर करीब 40 महिलाओं को फंसाकर रुपये और जेवर हड़प चुके हैं।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार अनुज वैवाहिक रिश्तों के लिए महिलाओं से संपर्क करता था। खासकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाता था। पहले बातचीत और भरोसे का रिश्ता बनाया जाता, फिर शादी का प्रस्ताव देकर रुपये और जेवर लिए जाते थे। इस खेल में उसने अपने बेटे को भी शामिल कर रखा है। उसने विधायक की डॉक्टर बेटी से भी शादी की थी। सीतापुर और प्रयागराज के अलावा मुंबई में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। इस मामले में झूंसी की शिक्षिका भी पीड़ित बताई जा रही हैं।
आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उनसे करीब 11 लाख रुपये और 50 ग्राम सोने के जेवर लिए गए। शिक्षिका ने आरोपी अनुज और उसके बेटे के खिलाफ झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। झूंसी पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले ही जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि लगभग 40 महिलाओं को बाप-बेटे ने ठगा है। सभी से शादी करने के बाद उनसे रकम और जेवर लूटे गए।
बेटे को भाई बताकर शादी कराने का आरोप
पीड़ित महिलाओं के मुताबिक अनुज का ठगी का तरीका भी चौंकाने वाला था। आरोप है कि वह अपने बेटे प्रखर को कई महिलाओं के सामने भाई बताता था और बाद में उसी से शादी का रिश्ता कराया जाता था। अलग-अलग महिलाओं से अलग पहचान और रिश्ते के जरिए संपर्क करने का भी आरोप है। शादी के बाद महिलाओं को लूटा जा रहा था।
साक्ष्य जुटाने के लिए मुंबई जाएगी झूंसी पुलिस
झूंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा ने बताया कि सीतापुर पुलिस के मुताबिक अनुज त्रिवेदी फिलहाल मुंबई की जेल में बंद है। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों और मामलों का विवरण जुटवाएगी। वहीं झूंसी पुलिस भी इस मामले में मुंबई जाकर कार्रवाई करेगी। पुलिस वहां आरोपी से जुड़े मुकदमों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जानकारी जुटाएगी। इसके बाद प्रयागराज की शिक्षिका से जुड़े मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि मामले में जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें