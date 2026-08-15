Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाजपा विधायक की बेटी समेत 40 से शादी कर ठगी, इन महिलाओं को बना रहे थे निशाना

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान संवाददाता, झूंसी
Follow us on Google News
share

भाजपा विधायक की बेटी समेत 40 से शादी कर ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ एक और महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। प्रयागराज की शिक्षिका के साथ भी आरोपी ने ठगी की थी। आरोपी कई महिलाओं को निशाना बना चुके हैं।

दूल्हा
विधायक की बेटी समेत 40 महिलाओं से शादी के बाद उनसे ठगी की गई।

यूपी के प्रयागराज में झूंसी क्षेत्र की एक शिक्षिका को शादी के जाल में फंसाकर करीब 11 लाख रुपये और 50 ग्राम सोना हड़पने के आरोपी अनुज त्रिवेदी ने एक भाजपा विधायक की बेटी के साथ भी ठगी की थी। आरोप है कि कोलकत्ता, मुंबई, प्रयागराज, सीतापुर, दिल्ली, कर्नाटक में आरोपी बाप-बेटे शादी के नाम पर करीब 40 महिलाओं को फंसाकर रुपये और जेवर हड़प चुके हैं।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार अनुज वैवाहिक रिश्तों के लिए महिलाओं से संपर्क करता था। खासकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाता था। पहले बातचीत और भरोसे का रिश्ता बनाया जाता, फिर शादी का प्रस्ताव देकर रुपये और जेवर लिए जाते थे। इस खेल में उसने अपने बेटे को भी शामिल कर रखा है। उसने विधायक की डॉक्टर बेटी से भी शादी की थी। सीतापुर और प्रयागराज के अलावा मुंबई में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। इस मामले में झूंसी की शिक्षिका भी पीड़ित बताई जा रही हैं।

ये भी पढ़ें:मेले से बच्चे चुराकर दिल्ली में बेचने का धंधा, सरगना निकली IVF क्लीनिक की नर्स

आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उनसे करीब 11 लाख रुपये और 50 ग्राम सोने के जेवर लिए गए। शिक्षिका ने आरोपी अनुज और उसके बेटे के खिलाफ झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। झूंसी पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले ही जेल में बंद है। पुलिस का कहना है कि लगभग 40 महिलाओं को बाप-बेटे ने ठगा है। सभी से शादी करने के बाद उनसे रकम और जेवर लूटे गए।

ये भी पढ़ें:स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ में हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 4 मजदूरों की मौत

बेटे को भाई बताकर शादी कराने का आरोप

पीड़ित महिलाओं के मुताबिक अनुज का ठगी का तरीका भी चौंकाने वाला था। आरोप है कि वह अपने बेटे प्रखर को कई महिलाओं के सामने भाई बताता था और बाद में उसी से शादी का रिश्ता कराया जाता था। अलग-अलग महिलाओं से अलग पहचान और रिश्ते के जरिए संपर्क करने का भी आरोप है। शादी के बाद महिलाओं को लूटा जा रहा था।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान कनेक्शन में भाई-बहन उठाए गए, ATS के ऐक्शन से यूपी के गांव में सनसनी

साक्ष्य जुटाने के लिए मुंबई जाएगी झूंसी पुलिस

झूंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा ने बताया कि सीतापुर पुलिस के मुताबिक अनुज त्रिवेदी फिलहाल मुंबई की जेल में बंद है। पुलिस उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों और मामलों का विवरण जुटवाएगी। वहीं झूंसी पुलिस भी इस मामले में मुंबई जाकर कार्रवाई करेगी। पुलिस वहां आरोपी से जुड़े मुकदमों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जानकारी जुटाएगी। इसके बाद प्रयागराज की शिक्षिका से जुड़े मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि मामले में जांच जारी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।