UP Prayagraj 4 year old Girl offered toffee Raped found with blood in Bushes शर्मनाक! टॉफी का लालच देकर चार साल की मासूम से रेप, झाड़ियों में खून से लथपथ मिली बच्ची, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj 4 year old Girl offered toffee Raped found with blood in Bushes

शर्मनाक! टॉफी का लालच देकर चार साल की मासूम से रेप, झाड़ियों में खून से लथपथ मिली बच्ची

यूपी के प्रयागराज में घूरपुर इलाके के एक गांव में अपनी मां के साथ बकरी चराने गई एक चार वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने दरिंदगी की। बच्ची खून से लथपथ मिली। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रयागराजFri, 5 Sep 2025 01:13 PM
share Share
Follow Us on
शर्मनाक! टॉफी का लालच देकर चार साल की मासूम से रेप, झाड़ियों में खून से लथपथ मिली बच्ची

यूपी के प्रयागराज में घूरपुर इलाके के एक गांव में अपनी मां के साथ बकरी चराने गई एक चार वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने दरिंदगी की। बच्ची खून से लथपथ मिली। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को मामले में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू करी दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी और उसके पकड़ लिया।

जानकारी के अनुसार बच्ची की मां ने घूरपुर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत की है। मां की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार घूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला का आरोप है कि उसका पति मजदूरी करने के लिए बाहर गया था और वह अपनी चार वर्षीय बेटी के साथ बकरी चराने यमुना की तराई की ओर गई थी।

ये भी पढ़ें:नागरिकता छिपाकर यूपी में रह रहा बांग्लादेशी झोलाछाप गिरफ्तार,मिले फर्जी आधार-पैन

बताया जा रहा है कि इसी बीच गांव का एक युवक पहुंचा और उक्त चार वर्षीय मासूम को गोद में लेकर लाड प्यार करने लगा। इसी बीच महिला की बकरी कुछ दूर चली गई तो महिला उक्त युवक को बेटी का ध्यान रखने की बात कहते हुए बकरियों को तलाशने लगी। कुछ देर बाद लौटी तो उक्त स्थान पर न तो बेटी थी और न ही उक्त युवक ही था। बेटी की आवाज लगाते लगाते वह कुछ दूर गई तो एक झाड़ी को आड़ में मासूम खून से लथपथ पड़ी कराह रही थी। महिला किसी तरह बेटी को लेकर गांव आई और फिर उसे लेकर घूरपुर थाने शिकायत लेकर पहुंची।

Prayagraj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |