शर्मनाक! टॉफी का लालच देकर चार साल की मासूम से रेप, झाड़ियों में खून से लथपथ मिली बच्ची

यूपी के प्रयागराज में घूरपुर इलाके के एक गांव में अपनी मां के साथ बकरी चराने गई एक चार वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने दरिंदगी की। बच्ची खून से लथपथ मिली। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को मामले में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू करी दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी और उसके पकड़ लिया।

जानकारी के अनुसार बच्ची की मां ने घूरपुर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत की है। मां की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार घूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला का आरोप है कि उसका पति मजदूरी करने के लिए बाहर गया था और वह अपनी चार वर्षीय बेटी के साथ बकरी चराने यमुना की तराई की ओर गई थी।