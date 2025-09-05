शर्मनाक! टॉफी का लालच देकर चार साल की मासूम से रेप, झाड़ियों में खून से लथपथ मिली बच्ची
यूपी के प्रयागराज में घूरपुर इलाके के एक गांव में अपनी मां के साथ बकरी चराने गई एक चार वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने दरिंदगी की। बच्ची खून से लथपथ मिली। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
यूपी के प्रयागराज में घूरपुर इलाके के एक गांव में अपनी मां के साथ बकरी चराने गई एक चार वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने दरिंदगी की। बच्ची खून से लथपथ मिली। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस को मामले में शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू करी दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी और उसके पकड़ लिया।
जानकारी के अनुसार बच्ची की मां ने घूरपुर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत की है। मां की तहरीर के आधार पर केस दर्ज करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार घूरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला का आरोप है कि उसका पति मजदूरी करने के लिए बाहर गया था और वह अपनी चार वर्षीय बेटी के साथ बकरी चराने यमुना की तराई की ओर गई थी।
बताया जा रहा है कि इसी बीच गांव का एक युवक पहुंचा और उक्त चार वर्षीय मासूम को गोद में लेकर लाड प्यार करने लगा। इसी बीच महिला की बकरी कुछ दूर चली गई तो महिला उक्त युवक को बेटी का ध्यान रखने की बात कहते हुए बकरियों को तलाशने लगी। कुछ देर बाद लौटी तो उक्त स्थान पर न तो बेटी थी और न ही उक्त युवक ही था। बेटी की आवाज लगाते लगाते वह कुछ दूर गई तो एक झाड़ी को आड़ में मासूम खून से लथपथ पड़ी कराह रही थी। महिला किसी तरह बेटी को लेकर गांव आई और फिर उसे लेकर घूरपुर थाने शिकायत लेकर पहुंची।