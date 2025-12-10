माघ मेला के दौरान प्रयागराज आने वाली 38 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बदलाव, देखें लिस्ट
यूपी के प्रयागराज में माघ मेला के दौरान प्रयागराज जंक्शन और छिवकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था दो जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। भीड़ प्रबंधन और सुचारू संचालन के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म बदले जा रहे हैं।
यूपी के प्रयागराज में माघ मेला के दौरान प्रयागराज जंक्शन और छिवकी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव किया गया है। यह व्यवस्था दो जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इस अवधि में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के चलते भीड़ प्रबंधन और सुचारू संचालन के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म बदले जा रहे हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों को पहले ही सूबेदारगंज शिफ्ट किया जा चुका है।
अब रूटीन की प्रमुख ट्रेनों को प्लेटफार्म एक की जगह प्लेटफार्म नंबर दो से संचालित किया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन पर 38 ट्रेन का प्लेटफार्म परिवर्तन होगा। जारी सूची के अनुसार, तेजस राजधानी, गरीब रथ, शिवगंगा एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, गोरखपुर–कानपुर चौरीचौरा, वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर बदले गए हैं। इसी तरह छिवकी स्टेशन पर भी पुणे-सुपौल, दुर्ग-नौतनवा, अजमेर-भागलपुर, लोकमान्य तिलक–रक्सौल, अमृत भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का प्लेटफॉर्म संशोधित किया गया है।
रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल और उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से ट्रेन संबंधी ताज़ा सूचना अवश्य चेक करें। जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी बदलाव किए जा रहे हैं।
यात्री आश्रय स्थलों पर ही होगी सामान की जांच
माघ मेला 2026 में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इस बार शहर के आठ प्रमुख स्टेशनों पर बनाए जा रहे यात्री आश्रय स्थल सुरक्षा जांच का पहला केंद्र बनेंगे। आरपीएफ के सीनियर डीएससी विजय प्रकाश पंडित ने बताया कि अब यात्रियों के बैग और सामान की जांच प्लेटफार्म पर जाने से पहले आश्रय स्थल में ही की जाएगी। इससे प्लेटफार्म प्रवेश द्वार पर होने वाली भीड़, धक्कामुक्की और देरी से राहत मिलेगी। चरणबद्ध व्यवस्था में आश्रय स्थल खाली होने पर ही अगले यात्रियों की चेकिंग की जाएगी। इस पहल से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।