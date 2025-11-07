यूपी के इस शहर के बैंकों में डंप पड़े हैं 360 करोड़ रुपये, अब सौंपी जाएगी धनराशि

संक्षेप: यूपी के प्रयागराज में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक सहित विभिन्न बैंकों में आठ लाख 42 हजार ऐसे खाते हैं, जिनमें पिछले दस वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। इन खातों में 360 करोड़ रुपये डंप पड़े हैं।

यूपी के प्रयागराज में एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक सहित विभिन्न बैंकों में आठ लाख 42 हजार ऐसे खाते हैं, जिनमें पिछले दस वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। इन खातों में 360 करोड़ रुपये डंप पड़े हैं। अब इस धनराशि को संबंधित खाताधारकों को वापस दिलाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने ‘आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान’ चलाया है।

आरबीआई के निर्देश पर प्रयागराज के बैंकों में डंप पड़ी राशि के दावेदारों की तलाश की जाएगी। ये ऐसे खाताधारक हैं जिनके खाते दस वर्षों से निष्क्रिय हैं और इनमें कोई लेनदेन नहीं हुआ है। ऐसे चालू और बचत खातों में कुल 360 करोड़ रुपये हैं। यह राशि ऐसी है, जो किसी खाताधारक की मौत होने, खाता संचालन भूल जाने, हस्ताक्षर या फोटो का मिलान नहीं होने के कारण संबंधित बैंक की ओर से अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट में डाल दी गई है।

आरबीआई ने इन निष्क्रिय हो चुके खातों को फिर से सक्रिय करते हुए जमा राशि संबंधित खाताधारक को वापस करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जिले के लीड बैंक मैनेजर मणि प्रकाश मिश्र को पत्र भेजा गया है। जिसमें 14 नवंबर को एक दिन का व्यापक अभियान चलाकर राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। इसदिन विकास भवन के परिसर में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे। सभी स्टॉलों पर संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि दावेदारों की सहायता करने के लिए उपस्थित रहेंगे।