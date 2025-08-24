UP Prayagraj 11 year old Child Murdered while going to shop Dead body found in fields सामान लाने घर से निकला 11 साल का बच्चा गायब; खेत में मिला शव, गला दबाकर हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Prayagraj 11 year old Child Murdered while going to shop Dead body found in fields

सामान लाने घर से निकला 11 साल का बच्चा गायब; खेत में मिला शव, गला दबाकर हत्या

प्रयागराज में ग्यारह साल के बालक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शव खेत में फेंका। बच्चा शुक्रवार शाम से गायब था और शव शनिवार सुबह खेत में मिला। शरद के गले पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रयागराजSun, 24 Aug 2025 09:20 AM
सामान लाने घर से निकला 11 साल का बच्चा गायब; खेत में मिला शव, गला दबाकर हत्या

यूपी के प्रयागराज में नैनी के महेवा नई बस्ती निवासी ग्यारह साल के एक बालक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह घर से दूर फूलों के खेत में उसका शव मिला। वह शुक्रवार शाम से लापता था। शनिवार देर शाम वीडियोग्राफी के साथ शव का पोस्टमार्टम किया गया। बच्चे की हत्या किसने और क्यों की, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महेवा नई बस्ती निवासी मोहनलाल उर्फ मन्नू भारतीया टाइल्स का कारीगर है। उसके तीन बेटों में दूसरे नंबर का 11 वर्षीय शरद पास के ही एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। शुक्रवार शाम लगभग सात बजे मां मीना देवी ने उसे मेहंदी लाने के लिए दुकान पर भेजा तो वापस घर नहीं आया। परेशान घरवालों ने उसे तलाशा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात 11 बजे पिता मन्नू व परिवार के दूसरे सदस्य एग्रीकल्चर पुलिस चौकी पहुंचे और तहरीर दी।

ये भी पढ़ें:झगड़े में ईंट मार-मारकर युवक की हत्या से सनसनी, परिवार में कोहराम

बालक के गायब होने की खबर पर पुलिस भी परिजनों के साथ शरद की तलाश में जुटी, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। सुबह उसे तलाशते हुए परिजन घर से लगभग तीन सौ मीटर दूर गुलाब के फूलों के खेत में गए तो वहां शरद का शव पड़ा था। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इंस्पेक्टर नैनी फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया। शरद के गले पर खरोंच और चोट के निशान थे। इससे आशंका है कि उसका गला घोंटा गया है।

बालक की हत्या में अज्ञात पर दर्ज किया मुकदमा

शरद की हत्या की सूचना से सनसनी फैल गई। घर से चंद कदम दूर फूलों के खेत में शव मिलने पर भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। शनिवार देर शाम वीडियोग्राफी के साथ डॉक्टरों ने शरद के शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले में शरद के पिता मोहनलाल की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर नैनी ब्रिज किशोर गौतम ने बताया कि स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

बेटे का शव देख मां हुई बेहोश

बेटे की लाश देखकर शरद की मां मीना देवी बेहोश हो गईं। होश में आते ही वह दहाड़ मारकर रोने लगतीं। उसे मेहंदी लाने के लिए बेटे को भेजने का अफसोस हो रहा था। मीना को संभालने में जुटी गांव की महिलाएं और रिश्तेदार भी बिलख रहे थे। हर कोई यही बात कर रहा था कि परिवार की किसी से क्या दुश्मनी थी, जो बच्चे को मार डाला।

