यूपी में 10 साल के बच्चे से कई बार रेप, मां को धमकाया- हत्या कर गायब कर देगा शव
प्रयागराज में एक युवक ने 10 साल के बच्चे से एक हफ्ते तक रेप किया। उसने बच्चे की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया और डरा-धमका कर उसके साथ गलत काम करता रहा। यहां तक की बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी।
प्रयागराज, संवाददाता। प्रयागराज में एक युवक ने 10 साल के बच्चे से कई बार रेप किया। उसे और उसकी मां को धमकाया। ब्लैकमेल किया और जान से मारने की बात कही। बहादुरगंज में 10 वर्षीय बालक के यौन शोषण का मामला सामने आया है। मोहल्ले का ही एक युवक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर एक सप्ताह से बालक के साथ घिनौना कृत्य कर रहा था। आरोप है कि घटना की जानकारी होने पर बच्चे की मां आरोपित के घर शिकायत करने पहुंची तो उसे मारा-पीटा गया और हत्या की धमकी दी गई।
परेशान होकर बालक की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। बच्चे की मां की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ पाक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर यौन शोषण के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में बहादुरगंज निवासी एक महिला के मुताबिक, उसका 10 वर्षीय बेटा पिछले एक सप्ताह से डरा-सहमा रह रहा था और ठीक से खाना-पीना भी नहीं कर रहा था। गुरुवार को मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसे बच्चे के यौन शोषण की जानकारी दी और इससे जुड़ा वीडियो भी दिखाया।
वीडियो देखने के बाद बच्चे से पूछताछ करने पर बेटे ने बताया कि मोहल्ले का साकिब एक सप्ताह से उसे डरा-धमकाकर और ब्लैकमेल कर गलत हरकत कर रहा था। महिला के मुताबिक, शिकायत लेकर वह साकिब के घर पहुंची तो उसके पिता नौशाद और चाचा आरिफ व शमशाद आगबबूला हो गए। आरोप है कि तीनों ने गालीगलौज और मारपीट करते हुए कार्रवाई कराने पर जान से मारकर शव गायब करने की धमकी दी। इसके बाद महिला ने पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दी।
पैसा और चॉकलेट का लालच देकर ले गया साथ
घरवालों के मुताबिक आरोपी साकिब पहली बार पैसा और चॉकलेट देने की लालच देकर बालक को अपने साथ घर के पीछे स्थित सुनसान गली में ले गया और उसके साथ हैवानियत की। उसने अपनी घिनौनी हरकत का मोबाइल से वीडियो भी बनाया। बाद में इसी वीडियो के जरिए वह बच्चे को ब्लैकमेल कर अपने साथ ले जाता था।
घरवालों के मुताबिक आरोपी साकिब ने बच्चे को धमकाया था कि, यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वह, उसे जान से मार देगा। उसकी धमकी के कारण ही बच्चा अपने साथ हो रही हैवानियत के बारे में घरवालों को कुछ बता नहीं पा रहा था। वीडियो मोहल्ले वालों के दिखाने पर परिवार को घटना की जानकारी हुई थी। बच्चा अब भी डरा-सहमा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें