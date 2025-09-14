UP Pratapgarh Raped Girl with fake marriage offer Threatened denied to get married दलित युवती को झांसा दे करता रहा शोषण, शादी करने का दबाव बनाया तो धमकाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दलित युवती को झांसा दे करता रहा शोषण, शादी करने का दबाव बनाया तो धमकाया

यूपी के प्रतापगढ़ में दूसरे वर्ग का युवक अपने ही गांव की दलित युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। शादी के लिए लड़की ने उससे कई बार कहा। वो फिर भी नहीं माना। इसके बाद जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रतापगढ़Sun, 14 Sep 2025 01:45 PM
यूपी के प्रतापगढ़ में दूसरे वर्ग का युवक अपने ही गांव की दलित युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। शादी के लिए लड़की ने उससे कई बार कहा। वो फिर भी नहीं माना। इसके बाद जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया और धमकी दे रहा है। इसके बाद परेशान युवती परिजनों संग थाने पहुंची और मदद की गुहार लगाई है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार जेठवारा थानाक्षेत्र के एक गांव की 22 वर्षीय दलित युवती ने शनिवार शाम परिजनों संग थाने पहुंची। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसी के गांव में रहने वाला दूसरे वर्ग का युवक पिछले दो सालों से उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। जब भी वह शादी की बात करती है तो टाल जाता है। जब शादी के लिए जिद पड़ अड़ गई तो शादी से मना कर दिया और कहीं शिकायत करने या बताने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। लड़की का कहना है कि युवक बार-बार धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है।

युवती ने परिवार सहित थाने पहुंचकर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला दो अलग वर्गों से जुड़ा होने की वजह से पुलिस सक्रिय हो गई। युवती की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस जल्द मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और युवती के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपी की भी तलाश की जा रही है।

