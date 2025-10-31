Hindustan Hindi News
प्रेमिका के परिवार को फंसाने के इरादे से कराई लूट, इस कारण पीछा छुड़वाना चाहता था प्रेमी

प्रेमिका के परिवार को फंसाने के इरादे से कराई लूट, इस कारण पीछा छुड़वाना चाहता था प्रेमी

संक्षेप: यूपी के प्रतापगढ़ में रानीगंज के लच्छीपुर गांव के पास 26 अक्तूबर को फिजियोथेरेपिस्ट पर फायर कर अंगूठी, साढ़े छह हजार रुपये लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेमिका के शादी का दबाव बनाने से परेशान था तो उसके परिजनों को फंसाने के लिए अपने दोस्तों से घटना को अंजाम दिलाया था।

Fri, 31 Oct 2025 08:26 AMSrishti Kunj संवाददाता, प्रतापगढ़
यूपी के प्रतापगढ़ में रानीगंज के लच्छीपुर गांव के पास 26 अक्तूबर को फिजियोथेरेपिस्ट पर फायर कर अंगूठी, साढ़े छह हजार रुपये लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेमिका के शादी का दबाव बनाने से परेशान शादीशुदा फिजियोथेरेपिस्ट ने उसके परिजनों को फंसाने के लिए अपने दोस्तों से घटना को अंजाम दिलाया था। पुलिस ने फिजियोथेरेपिस्ट, उसके एक साथी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा गया। फरार दो की तलाश की जा रही है।

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेंद्रलाल ने गुरुवार को पुलिस लाइन स्थित सई कॉम्प्लेक्स में पत्रकारों को बताया कि रानीगंज में फिजियोथेरेपी करने वाला लच्छीपुर निवासी आशीष गुप्ता रात करीब साढ़े 9 बजे अपने घर जा रहा था। गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने पहुंचने पर सूचना दी कि बाइक सवार तीन बदमाशों ने उस पर फायर झोंककर उसके साथ लूट की वारदात की है। छानबीन के दौरान घटना संदिग्ध लगी।

पुलिस की पूछताछ में वादी ने ही कहानी बयां कर दी। बताया कि उसकी शादी एक साल पहले हुई थी। इस बीच उसकी प्रेमिका भी उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। इससे वह डिप्रेशन में रहने लगा और नींद की गोलियां खाने लगा। उसने अपने दोस्त नगर कोतवाली के पल्टन बाजार निवासी गोलू सिंह उर्फ शेखर से समस्या बताई तो प्रेमिका से पीछा छुड़वाने के लिए उसके साथ लूट और फायरिंग की घटना कराने, युवती के परिजनों को फंसाने का प्लान तैयार किया गया।

गोलू ने ही नगर कोतवाली के सब्जी मंडी निवासी अपने मित्र रुद्रांक्ष उर्फ रुद्रांश और श्याम मिश्र के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। फिजियोथेरेपिस्ट आशीष गुप्ता के साथ ही उसके साथी गोलू सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अन्य दोनों की तलाश की जा रही है।

लकवा का इलाज कराने जाता था गोलू

फिजियोथेरेपिस्ट आशीष गुप्ता के साथ लूट की फर्जी घटना को अंजाम देने वाले गोलू ने पुलिस को बताया कि उसे लकवा मार दिया था। आशीष उसके साथ पढ़ता था। इस कारण उसकी 2007 से दोस्ती थी। वह आशीष के पास फिजियोथेरेपी कराने जाता था। आशीष ने उसे अपनी समस्या बताई तो दोनों ने लूट और गोली मारने की घटना कराकर युवती के परिजनों को फंसाने का प्लान तैयार किया।

