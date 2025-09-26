अफेयर का विरोध कर रही पत्नी को पति ने उतारा मौत के घाट, खुद पुलिस को फोन करके बताया
यूपी के प्रतापगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पत्नी अपने पति के लव अफेयर का विरोध कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए-दिन विवाद होता रहता था। पति ने झगड़ों से परेशान होकर पत्नी की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। खुद पति ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद एसपी दीपक भूकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले में जांच शुरू कर दी।
बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ का 40 वर्षीय श्रवण कुमार ऑर्केस्ट्रा में काम करता है। मृतक सुनीता और श्रवण की 18 साल पहले शादी हुई थी। दोनों के तीन बच्चे हैं। घर में श्रवण के माता-पिता भी हैं। गुरुवार की रात 3 बजे श्रवण कुमार ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी घर वालों के पास गया और रोने लगा। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वो घर के बाहर बैठकर रो रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
परिवार वालों ने बताया कि श्रवण के संबंध ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिला से हो गए। इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को लग गई थी। वह रोज इसी बात को लेकर श्रवण से लड़ाई करती थी। रोज-रोज की लड़ाई से वह तंग आ गया था। वह गुरुवार की रात को देर से घर आया। उसके माता-पिता खेत में बने एक कमरे में रहते हैं। घर पर उसके बच्चे और पत्नी थी। वह घर गया और खाना खाने के लिए पत्नी को जगाया। खाना खाते हुए पत्नी फिर से लड़ने लगी। इसके बाद पत्नी सोने चली। पत्नी के सोने के बाद उसने रसोई से चाकू लिया और पत्नी का मुंह दबाकर चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार किए।