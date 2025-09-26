UP Pratapgarh Man Drinking water at hand pump Beaten by villagers thought thief roaming आधी रात को हैंडपंप पर पानी पीते देख गांव वालों ने युवक को पीटा, चोर समझ बनाया बंधक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आधी रात को हैंडपंप पर पानी पीते देख गांव वालों ने युवक को पीटा, चोर समझ बनाया बंधक

आधी रात दूसरे गांव के युवक को हैंडपंप पर पानी पीते देख रतजगा कर रहे ग्रामीणों ने चोर कहते हुए बंधक बनाकर पीट दिया। जानकारी होने पर युवक के परिजन पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की। यूपी-112 के पुलिसकर्मियों को भी दौड़ा लिया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रतापगढ़Fri, 26 Sep 2025 11:28 AM
आधी रात दूसरे गांव के युवक को हैंडपंप पर पानी पीते देख रतजगा कर रहे ग्रामीणों ने चोर कहते हुए बंधक बनाकर पीट दिया। जानकारी होने पर युवक के परिजन पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की। यूपी-112 के पुलिसकर्मियों को भी दौड़ा लिया। बाद में पुलिस फोर्स पहुंची तो ग्रामीणों के बीच फंसे युवक और उसके परिजनों को थाने ले गई। युवक सहित उसके घर के पांच लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया।

संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव में बुधवार की आधी रात के बाद रजवापुर गांव का 27 वर्षीय रवि कुमार कहीं से पैदल जाते समय गांव पहुंचा। प्यास लगने पर वह गांव के हैंडपंप पर पानी पीने लगा। कई दिनों से चोर के शोर में रतजगा कर रहे ग्रामीणों ने उसे चोर कहकर दबोच लिया और बंधक बनाकर पीटने लगे। युवक ने अपना नाम पता बताया तो उसके परिजनों को फोनकर बुला लिया।

रवि के भाई अरविन्द कुमार, अरुण कुमार, विपिन कुमार, पड़ोसी पवन कुमार पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उनके साथ भी अभद्रता की। उन लोगों ने यूपी 112 को फोन किया तो पुलिस पहुंची। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस को भी दौड़ा लिए। पुलिस उल्टे पांव लौट गई। थाने से पुलिस फोर्स पहुंची तो पांचों युवकों को थाने ले गई। ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि रवि चोरी की नियत से ही गांव में आया था। एक घर में घुसने का प्रयास किया।

जबकि रवि का कहना था कि वह संग्रामगढ़ से रात में पैदल घर लौट रहा था। पुलिस ने रवि कुमार सहित उसके बचाव में आए लोगों का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया। एसओ सत्येन्द्र सिंह भदौरिया का कहना है कि आधी रात के बाद गांव में संदिग्ध परिस्थतियों में घूमने और उनके बचाव में आए लोगों का शांति भंग की आशंका में चालान किया गया है। अभी मामले की जांच की जा रही है।

