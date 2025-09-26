आधी रात को हैंडपंप पर पानी पीते देख गांव वालों ने युवक को पीटा, चोर समझ बनाया बंधक

आधी रात दूसरे गांव के युवक को हैंडपंप पर पानी पीते देख रतजगा कर रहे ग्रामीणों ने चोर कहते हुए बंधक बनाकर पीट दिया। जानकारी होने पर युवक के परिजन पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की। यूपी-112 के पुलिसकर्मियों को भी दौड़ा लिया।

आधी रात दूसरे गांव के युवक को हैंडपंप पर पानी पीते देख रतजगा कर रहे ग्रामीणों ने चोर कहते हुए बंधक बनाकर पीट दिया। जानकारी होने पर युवक के परिजन पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की। यूपी-112 के पुलिसकर्मियों को भी दौड़ा लिया। बाद में पुलिस फोर्स पहुंची तो ग्रामीणों के बीच फंसे युवक और उसके परिजनों को थाने ले गई। युवक सहित उसके घर के पांच लोगों को गिरफ्तार कर शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया।

संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव में बुधवार की आधी रात के बाद रजवापुर गांव का 27 वर्षीय रवि कुमार कहीं से पैदल जाते समय गांव पहुंचा। प्यास लगने पर वह गांव के हैंडपंप पर पानी पीने लगा। कई दिनों से चोर के शोर में रतजगा कर रहे ग्रामीणों ने उसे चोर कहकर दबोच लिया और बंधक बनाकर पीटने लगे। युवक ने अपना नाम पता बताया तो उसके परिजनों को फोनकर बुला लिया।

रवि के भाई अरविन्द कुमार, अरुण कुमार, विपिन कुमार, पड़ोसी पवन कुमार पहुंचे तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उनके साथ भी अभद्रता की। उन लोगों ने यूपी 112 को फोन किया तो पुलिस पहुंची। नाराज ग्रामीणों ने पुलिस को भी दौड़ा लिए। पुलिस उल्टे पांव लौट गई। थाने से पुलिस फोर्स पहुंची तो पांचों युवकों को थाने ले गई। ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि रवि चोरी की नियत से ही गांव में आया था। एक घर में घुसने का प्रयास किया।