सपा नेता के बेटे की गोली मार कर हत्या, दूसरा सिर में गोली लगने से घायल

यूपी के प्रतापगढ़ में कोतवाली इलाके के ताजपुर सरियावां गांव में शनिवार देर रात बच्चों के विवाद को लेकर सपा नेता पूर्व ग्राम प्रधान के एक बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने से घायल दूसरा बेटा प्रयागराज रेफर किया गया है। झगड़े में दूसरे पक्ष के भी लोग घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव फैला हुआ है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि ताजपुर सरियावां गांव निवासी सपा नेता व पूर्व प्रधान मोअज्जम उर्फ गुड्डू से पड़ोस के ही तनवीर आदि से पुरानी रंजिश चल रही है। आरोप है कि बच्चों के विवाद को लेकर शनिवार रात करीब 9:00 बजे दोनों पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए। दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। इसी दौरान तनवीर, उसके भाई सोहराब आदि ने मोअज्जम के बेटों एहतेशाम उर्फ साहिल के सिर और फुरकान के गले में गोली मार दी।

फुरकान की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं साहिल के सिर में गोली लगी है और उसका इलाज जारी है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के साथ कोतवाल अवन कुमार दीक्षित मौके पर पहुंचे। उन्होंने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं, हत्या की बात फैलते ही सीएचसी कुंडा में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। गांव में तनाव फैल गया।