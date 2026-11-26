सनातन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दें...कथा का विरोध करने वालों पर राजा भैया का पलटवार
राजा भैया ने कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हिंदू हो, उसे मुखर होकर सनातन के पक्ष में बोलना चाहिए। यदि कोई सनातन या देवी देवताओं का अपमान करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।
प्रतापगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के कुंडा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा के समापन के बाद, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के तेवर तल्ख हैं। मध्य प्रदेश के मैहर स्थित मां शारदा के दर्शन करने पहुंचे राजा भैया ने सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों और कथा का विरोध करने वाले नेताओं पर तीखा पलटवार किया, कहा कि हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए।
मां शारदा की पूजा-अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में राजा भैया ने सनातन धर्म पर हो रही बयानबाजियों पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति-चाहे वह किसान हो, व्यवसायी हो, अधिवक्ता हो या राजनेता-वह सबसे पहले एक हिंदू है। कहा कि सनातन धर्म और हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वालों के खिलाफ हर हिंदू को मुखर होकर बोलना चाहिए और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए।
योगीराज देवरहा बाबा कथा मंडपम राजभवन बेंती में आयोजित श्रीराम कथा के आयोजन पर राघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि इतने विशाल और ऐतिहासिक आयोजन के निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद वे ईश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करने निकले हैं। मैहर में मां शारदा के दरबार में हाजिरी लगाने से पहले उन्होंने चित्रकूट पहुंचकर भगवान कामदगिरि की परिक्रमा भी पूरी की।
कथा से पहले कुछ और कार्यक्रम हो जाताः रघुराज
बेंती राजभवन में आयोजित श्रीरामकथा के लिए पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज के बमरौली स्थित एयरपोर्ट पर पहुंचे। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। इतना ही नहीं उन्होंने अपने निजी वाहन पर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बैठाया और खुद चालक बने। इस पर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि अरे, हम देखना चाहते थे न कि कोई मिले तो कथा से पहले कुछ और कार्यक्रम हो जाता।
दरअसल, हाल ही में राजा भैया के गृह क्षेत्र कुंडा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की भव्य रामकथा का आयोजन संपन्न हुआ था। इस कथा में राजा भैया भी शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन को लेकर भी काफी चर्चाएं और विवाद सामने आए थे। कथा के आयोजन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। इसी आयोजन के संपन्न होने के बाद राजा भैया पहले चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कामदगिरि की परिक्रमा की और इसके बाद मां शारदा का आशीर्वाद लेने मैहर पहुंचे थे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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