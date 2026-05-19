दोस्त बना हैवान, यूपी में दलित लड़की को अगवा कर गैंगरेप, एनकाउंटर में एक आरोपी अरेस्ट

यूपी के प्रतापगढ़ में दलित लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। लड़की को अगवा कर गैंगरेप कर दिया। पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। दो फरार हैं। तीनों आरोपियों में एक आरोपी लड़की का दोस्त था।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से दलित लड़की से दरिंदगी घटना सामने आई है। अंतू थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को सोमवार रात कार से अगवाकर दिलीपपुर खमपुर के तीन युवकों ने रेप किया। भोर में उसे घर के पास छोड़कर भाग निकले। किशोरी अचेत हालत में मिली तो परिजन उसे सीएचसी ले गए। वहां होश में आने बाद घटना की जानकारी दी तो मां ने केस दर्ज कराया। आरोपियों की खोजबीन कर रही पुलिस से दोपहर में अंतू के ही लोहंगपुर जंगल में उनकी मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। जबकि दूसरा भाग निकला। पुलिस ने घायल से तमंचा बरामद कर उसे मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली गई है। तीनों आरोपियों एक आरोपी लड़की का दोस्त् है।

अंतू थाना क्षेत्र के चमनगंज बाजार के पास स्थित एक गांव की 17 वर्षीय अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय किशोरी की कंधई थाना क्षेत्र के खमपुर निवासी गुड्डू खान से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। सोमवार देर शाम गुड्डू किशोरी को घुमाने के बहाने घर से बाहर बुलाया और उसे नगर कोतवाली इलाके में महुली मंडी ले आया। महुली में गुड्डू के दो दोस्त खमपुर के ही सोहेल और इरफान भी आ गए। आरोप है कि तीनों किशोरी को कार से एक बाग में ले गए। वहां सभी ने उसके साथ गैँगरेप किया। उसके बाद किशोरी को बेहोशी की हालत में उसे गांव के समीप बाग में छोड़कर चले गए। सुबह परिवार की एक महिला शौच के लिए बाग में गई तो उसे बेहोशी की हालत में पड़ी देखा।

सूचना पर परिजन पहुंचे और पुलिस भी आ गई। उसे सीएचसी संडवा चंडिका ले गए। सूचना पर सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस गुड्डू, सोहेल और इरफान के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्जकर उनकी तलाश करने लगी। एसओ अभिषेक सिंह सिरोही, गड़वारा चौकी इंचार्ज सचिन यादव, रवींद्र यादव ने लोकेशन मिलने पर लोहंगपुर के जंगल में घेराबंदी की। इस दौरान बाइक से आए दो युवकों को रोका तो वे पुलिस टीम पर फायर करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दाहिने पैर में गोली लगने से एक घायल हो गया। पुलिस उसके पास से तमंचा बरामद कर उसे मेडिकल कॉलेज ले आई।

कार से रात भर टहलते रहे आरोपी, किसी ने नहीं टोका प्रतापगढ़, अंतू से अगवा किशोरी को आरोपी नगर कोतवाली और दिलीपपुर इलाके में रात भर कार से टहलाते रहे। भोर में 4 बजे उसे उसके घर के पास अचेत हालत में छोड़कर भाग निकले। इसके बाद भी उन्हें कहीं किसी ने नहीं टोका।

प्रेमी ले आया महुली, फिर दोस्तों को बुला लिया नगर कोतवाली के महुली मंडी के पास गैंगरेप की शिकार किशोरी को उसका प्रेमी गुड्डू खान बाइक से ले आया था। किशोरी की गुड्डू खान से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। सोमवार शाम किशोरी गुड्डू के साथ बाइक से मंडी पहुंच गई। यहां आने के बाद गुड्डू ने अपने दोस्तों सोहेल और इरफान को भी बुला लिया।