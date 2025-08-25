UP Pratapgarh Coaching Teacher Viral Obscene video of Female Student said Loved her threatened Suicide छात्रा के प्यार में पड़े कोचिंग टीचर ने की वीडियो वायरल, लड़की पर धोखा देने का आरोप लगा आत्महत्या करने पहुंचा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
छात्रा के प्यार में पड़े कोचिंग टीचर ने की वीडियो वायरल, लड़की पर धोखा देने का आरोप लगा आत्महत्या करने पहुंचा

यूपी में प्रतापगढ़ के फतनपुर में मामा के घर रहकर कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक के कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा से प्रेम संबंध हो गए। वीडियो कॉल कर उसकी अश्लील क्लिप बना ली। शादी से इनकार करने पर वीडियो वायरल कर दिया।

Srishti Kunj संवाददाता, प्रतापगढ़Mon, 25 Aug 2025 08:32 AM
यूपी में प्रतापगढ़ के फतनपुर में मामा के घर रहकर कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक के कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा से प्रेम संबंध हो गए। वीडियो कॉल कर उसकी अश्लील क्लिप बना ली। शादी से इनकार करने पर वीडियो वायरल कर दिया। रेललाइन पर खड़े होकर सुसाइड करने की बात कहते हुए वीडियो बनाकर उसे भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लोगों ने शिक्षक को पकड़ा तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। छात्रा की मां ने मामले में तहरीर दी है। हालांकि हिन्दुस्तान ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

फतनपुर के एक बाजार की छात्रा रानीगंज के इंटर कॉलेज में 11वीं में पढ़ती है। वह रामापुर स्थित एक कोचिंग में पढ़ती है। रामापुर में मामा के घर रहकर कोचिंग में पढ़ाने वाले जौनपुर सुजानगंज के शिक्षक से उसके प्रेम संबंध हो गए। दोनों के बीच वीडियो कॉल के दौरान शिक्षक ने अश्लील क्लिप बना ली। आरोप है कि छात्रा 22 अगस्त को कॉलेज जाने लगी तो शिक्षक ने रानीगंज इलाके में उसे रास्ते में रोक लिया। उससे शादी की बात करने लगा। छात्रा के इनकार पर उसने धमकाया और उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दी।

रविवार सुबह शिक्षक ने रेल पटरी पर जाकर छात्रा पर धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि वह सुसाइड करने जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही कुछ लोगों ने शिक्षक को रामापुर बाजार में पकड़ लिया। वह लोगों से माफी मांगने लगा। लोगों ने इसका भी वीडियो बना लिया। इस बीच छात्रा की मां ने रानीगंज में शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी। रानीगंज पुलिस ने लोगों के शिकंजे में फंसे शिक्षक को हिरासत में ले लिया। एसओ प्रभात सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है।

