मंदिर के पास छेड़खानी पर शोहदों की धुनाई-हंगामा, मेले में एंटी रोमियो स्क्वॉयड लापता

संक्षेप: यूपी के प्रतापगढ़ में हर रोज छेड़खानी और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक करने वाली एंटी रोमियो टीम सोमवार को मां बेल्हादेवी मंदिर से नदारद रही। साप्ताहिक मेला होने के बावजूद पुलिस की भी गैर मौजूदगी में विशेष समुदाय के युवक महिला श्रद्धालुओं से छेड़खानी करने लगे।

यूपी के प्रतापगढ़ में हर रोज छेड़खानी और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक करने वाली एंटी रोमियो टीम सोमवार को मां बेल्हादेवी मंदिर से नदारद रही। साप्ताहिक मेला होने के बावजूद पुलिस की भी गैर मौजूदगी में विशेष समुदाय के युवक महिला श्रद्धालुओं से छेड़खानी करने लगे। इस पर पब्लिक ने सभी आरोपियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बेल्हादेवी मंदिर में सोमवार को साप्ताहिक मेला होने के कारण परिसर के साथ ही सई नदी तट तक दर्शन करने वालों की भारी भीड़ थी। सई नदी पुल से होकर मंदिर की ओर जा रही महिलाओं से नदी की ओर नई सीढ़ियों पर बैठे चार युवक छेड़खानी करने लगे। महिलाओं ने विरोध किया तो युवक उनपर अभद्र टिप्पणी करने लगे। इस पर बेल्हादेवी के दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने आपत्ति की तो वे विवाद करने लगे।

भीड़ बढ़ी तो लोग चारों की पिटाई करने लगे। भागने पर दौड़ाकर पीटा। बाद में सभी को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में नगर कोतवाली के भंगवा निवासी एक व्यक्ति ने पूर्वी सहोदरपुर निवासी फरहान, मो. जीशान, आजाद नगर के अयान हुसैन, तेलिया चौराहा के मो. सिराज के खिलाफ केस दर्ज कराया। भुलियापुर चौकी इंचार्ज अंकित तिवारी ने बताया कि तीन आरोपियों फरहान, मो. जीशान और मो. सिराज को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया।