Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Pratapgarh Boys Beaten for harassing girls near temple Anti Romeo squad missing
मंदिर के पास छेड़खानी पर शोहदों की धुनाई-हंगामा, मेले में एंटी रोमियो स्क्वॉयड लापता

मंदिर के पास छेड़खानी पर शोहदों की धुनाई-हंगामा, मेले में एंटी रोमियो स्क्वॉयड लापता

संक्षेप:

यूपी के प्रतापगढ़ में हर रोज छेड़खानी और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक करने वाली एंटी रोमियो टीम सोमवार को मां बेल्हादेवी मंदिर से नदारद रही। साप्ताहिक मेला होने के बावजूद पुलिस की भी गैर मौजूदगी में विशेष समुदाय के युवक महिला श्रद्धालुओं से छेड़खानी करने लगे।

Jan 28, 2026 11:01 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, प्रतापगढ़
share Share
Follow Us on

यूपी के प्रतापगढ़ में हर रोज छेड़खानी और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक करने वाली एंटी रोमियो टीम सोमवार को मां बेल्हादेवी मंदिर से नदारद रही। साप्ताहिक मेला होने के बावजूद पुलिस की भी गैर मौजूदगी में विशेष समुदाय के युवक महिला श्रद्धालुओं से छेड़खानी करने लगे। इस पर पब्लिक ने सभी आरोपियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बेल्हादेवी मंदिर में सोमवार को साप्ताहिक मेला होने के कारण परिसर के साथ ही सई नदी तट तक दर्शन करने वालों की भारी भीड़ थी। सई नदी पुल से होकर मंदिर की ओर जा रही महिलाओं से नदी की ओर नई सीढ़ियों पर बैठे चार युवक छेड़खानी करने लगे। महिलाओं ने विरोध किया तो युवक उनपर अभद्र टिप्पणी करने लगे। इस पर बेल्हादेवी के दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने आपत्ति की तो वे विवाद करने लगे।

ये भी पढ़ें:शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का माघ मेला छोड़ने का फैसला, कुछ देर में ऐलान

भीड़ बढ़ी तो लोग चारों की पिटाई करने लगे। भागने पर दौड़ाकर पीटा। बाद में सभी को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में नगर कोतवाली के भंगवा निवासी एक व्यक्ति ने पूर्वी सहोदरपुर निवासी फरहान, मो. जीशान, आजाद नगर के अयान हुसैन, तेलिया चौराहा के मो. सिराज के खिलाफ केस दर्ज कराया। भुलियापुर चौकी इंचार्ज अंकित तिवारी ने बताया कि तीन आरोपियों फरहान, मो. जीशान और मो. सिराज को गिरफ्तार कर शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया गया।

गेट में ताला बंद,नदी की ओर से बना रास्ता

मां बेल्हादेवी मंदिर के पास सई नदी तट पर पुल की ओर नई सीढ़ियां बनने के बाद ही वहां देर रात तक अराजकतत्वों का जमावड़ा होने लगा। सीढ़ियों पर बने गुंबद पर अश्लील शब्द लिख दिए गए। इसके चलते सीढ़यों से मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के गेट में ताला बंद कर दिया गया। बाद में पिछले दिनों सई में पानी कम हुआ तो लोगों ने नदी की ओर रास्ता बना लिया। इसके बाद फिर से सीढ़ियों पर देर रात तक अराजकतत्वों का जमावड़ा लगने लगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Pratapgarh Kunda News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |