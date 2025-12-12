Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsUP Pratapgarh Bike Riders Shot man in his house entered to give invitation card
हत्या के इरादे से घर में घुसे हमलावर, निमंत्रण देने के बहाने युवक पर बरसाईं गोलियां

हत्या के इरादे से घर में घुसे हमलावर, निमंत्रण देने के बहाने युवक पर बरसाईं गोलियां

संक्षेप:

यूपी के प्रतापगढ़ में खेत की जोताई करने के बाद घर लौटा युवक खाना खा रहा था। तभी निमंत्रण कार्ड लेकर पहुंचे बाइक सवार तीन नकाबपोश युवक उसे बाहर बुलाए और गोलियां बरसा दी। तीन गोली लगने से वह गंभीर रूप घायल हो गया।

Dec 12, 2025 10:18 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, प्रतापगढ़
share

यूपी के प्रतापगढ़ में खेत की जोताई करने के बाद घर लौटा युवक खाना खा रहा था। तभी निमंत्रण कार्ड लेकर पहुंचे बाइक सवार तीन नकाबपोश युवक उसे बाहर बुलाए और गोलियां बरसा दी। तीन गोली लगने से वह गंभीर रूप घायल हो गया। हमलावर जौनपुर की ओर भाग निकले। घायल को परिजन सीएचसी अमरगढ़ ले आए। यहां से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, फिर प्रयागराज रेफर कर दिया गया। सीओ पट्टी, एएसपी पूर्वी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जौनपुर की सीमा पर स्थित आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरेधनी निवासी रिटायर रेलवेकर्मी ब्रह्मदेव उपाध्याय के तीन बेटों में मझला 35 वर्षीय विजय उपाध्याय उर्फ सोनू खेती करता है। गुरुवार अपराह्न करीब तीन बजे वह ट्रैक्टर से खेत की जोताई करने के बाद घर पहुंचा और अंदर खाना खाने चला गया। तभी बाइक से तीन युवक हाथ में निमंत्रण कार्ड लेकर पहुंच गए। बोले कि सोनू को कार्ड देना है। बाइक चलाने वाला गमछे से चेहरा बांध रखा था। जबकि उसके दोनों साथी हेलमेट लगाए थे।

read moreये भी पढ़ें:
डॉक्टर ने महिला के पेट में छोड़ दिया कॉटन स्पंज, दोबारा ऑपरेशन से बची जान

सोनू जैसे ही घर से बाहर निकला तीनों युवक उस पर गोली चलाने लगे। पैर, पेट और कमर के ऊपर तीन गोली लगने से वह घायल हो गया। बताते हैं कि हमलावर चार गोली चलाने के बाद जौनपुर की ओर भाग निकले। घायल को परिजन सीएचसी अमरगढ़ ले आए। जानकारी मिलते ही एसओ विजेंद्र सिंह, सीओ पट्टी मनोज सिंह रघुवंशी ने सीएचसी पहुंचकर जानकारी ली। यहां से घायल को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हालत गंभीर होने के कारण वहां से भी प्रयागराज रेफर कर दिया गया। बाद में एएसपी पूर्वी शैलेंद्र सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। देर रात तक हमलावरों का सुराग नहीं लग सका।

बिना नंबर की थी बाइक, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

आसपुर देवसरा के पूरेधनी गांव में सोनू उपाध्याय को गोली मारने वाले बिना नंबर की बाइक से आए थे। बाइक चालक ने गमछे से मुंह बांध रखा था जबकि अन्य दोनों ने हेलमेट लगा रखा था। सोनू के घर पहुंचने के बाद उन्होंने कार्ड देने की बात कही तो परिजनों ने आराम से सोनू को बाहर बुलाया। सोनू के घर पहुंचने के बाद भी किसी ने अपना चेहरा नहीं खोला। अब पुलिस टीमें आरोपियों को चिह्नित करने के ल लिए महराजगंज जौनुपर के रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।

फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे स्वॉट के लोग

निमंत्रण कार्ड देने के बहाने युवक को गोली मारने की सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पड़े खोखे के साथ ही अन्य साक्ष्य संकलित किया। स्वॉट टीम के लोग परिजनों से पूछताछ करने के बाद जौनपुर की ओर चले गए।

गोलीकांड की अदावत में बरसाईं गोलियां

आसपुर देवसरा के पूरेधनी गांव में गुरुवार अपराह्न तीन बजे विजय उपाध्याय उर्फ सोनू पर चार गोलियां दागने वालों ने उसकी हत्या का प्लान किया था। घर पहुंचकर पूरे इतमीनान से उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वह बच गया। घटना के बाद प्रतापगढ़-जौनपुरके सीमावर्ती गैंग की करतूत मानी जा रही थी लेकिन तहरीर मिलने के बाद पता चला कि यह घटना गोलीकांड की अदावत में है।

जौनपुर के महराजगंज निवासी बच्चा तिवारी को 11 फरवरी 2024 को गोली माकर घायल कर दिया गया था। मामले में पूरे धनी का सोनू उपाध्याय आरोपी बना और जेल भी गया। उधर बच्चा तिवारी भी प्रयागराज के धूमनगंज में भी एक जानलेवा हमले के मामले में जेल चला गया। सोनू जमानत पर रिहा होने के बाद खेती के काम में लग गया लेकिन बच्चा तिवारी के पक्ष के लोगों में बदले की आग जलती रही। प्रतापगढ़ और जौनपुर के सीमावर्ती इलाके में कई बार वर्चस्व को लेकर आमना-सामना हो चुका है। गुरुवार को भी जौनपुर के बच्चा तिवारी के जेल में होने की दशा में सोनू पर हमला पिछले साल के गोलीकांड का नतीजा माना जा रहा है।

एसपी, दीपक भूकर ने कहा कि आसपुर देवसरा में गोली से घायल युवक को प्रयागराज रेफर किया गया है। वह जौनपुर महराजगंज के बच्चा तिवारी को गोली मारने का आरोपी है। बच्चा तिवारी वर्तमान में जेल में है। उसके भाई और अन्य पर आरोप लग रहा है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। हमलावरों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगाई गई हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |