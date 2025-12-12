हत्या के इरादे से घर में घुसे हमलावर, निमंत्रण देने के बहाने युवक पर बरसाईं गोलियां

संक्षेप: यूपी के प्रतापगढ़ में खेत की जोताई करने के बाद घर लौटा युवक खाना खा रहा था। तभी निमंत्रण कार्ड लेकर पहुंचे बाइक सवार तीन नकाबपोश युवक उसे बाहर बुलाए और गोलियां बरसा दी। तीन गोली लगने से वह गंभीर रूप घायल हो गया।

यूपी के प्रतापगढ़ में खेत की जोताई करने के बाद घर लौटा युवक खाना खा रहा था। तभी निमंत्रण कार्ड लेकर पहुंचे बाइक सवार तीन नकाबपोश युवक उसे बाहर बुलाए और गोलियां बरसा दी। तीन गोली लगने से वह गंभीर रूप घायल हो गया। हमलावर जौनपुर की ओर भाग निकले। घायल को परिजन सीएचसी अमरगढ़ ले आए। यहां से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, फिर प्रयागराज रेफर कर दिया गया। सीओ पट्टी, एएसपी पूर्वी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

जौनपुर की सीमा पर स्थित आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरेधनी निवासी रिटायर रेलवेकर्मी ब्रह्मदेव उपाध्याय के तीन बेटों में मझला 35 वर्षीय विजय उपाध्याय उर्फ सोनू खेती करता है। गुरुवार अपराह्न करीब तीन बजे वह ट्रैक्टर से खेत की जोताई करने के बाद घर पहुंचा और अंदर खाना खाने चला गया। तभी बाइक से तीन युवक हाथ में निमंत्रण कार्ड लेकर पहुंच गए। बोले कि सोनू को कार्ड देना है। बाइक चलाने वाला गमछे से चेहरा बांध रखा था। जबकि उसके दोनों साथी हेलमेट लगाए थे।

सोनू जैसे ही घर से बाहर निकला तीनों युवक उस पर गोली चलाने लगे। पैर, पेट और कमर के ऊपर तीन गोली लगने से वह घायल हो गया। बताते हैं कि हमलावर चार गोली चलाने के बाद जौनपुर की ओर भाग निकले। घायल को परिजन सीएचसी अमरगढ़ ले आए। जानकारी मिलते ही एसओ विजेंद्र सिंह, सीओ पट्टी मनोज सिंह रघुवंशी ने सीएचसी पहुंचकर जानकारी ली। यहां से घायल को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हालत गंभीर होने के कारण वहां से भी प्रयागराज रेफर कर दिया गया। बाद में एएसपी पूर्वी शैलेंद्र सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। देर रात तक हमलावरों का सुराग नहीं लग सका।

बिना नंबर की थी बाइक, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस आसपुर देवसरा के पूरेधनी गांव में सोनू उपाध्याय को गोली मारने वाले बिना नंबर की बाइक से आए थे। बाइक चालक ने गमछे से मुंह बांध रखा था जबकि अन्य दोनों ने हेलमेट लगा रखा था। सोनू के घर पहुंचने के बाद उन्होंने कार्ड देने की बात कही तो परिजनों ने आराम से सोनू को बाहर बुलाया। सोनू के घर पहुंचने के बाद भी किसी ने अपना चेहरा नहीं खोला। अब पुलिस टीमें आरोपियों को चिह्नित करने के ल लिए महराजगंज जौनुपर के रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।

फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे स्वॉट के लोग निमंत्रण कार्ड देने के बहाने युवक को गोली मारने की सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर पड़े खोखे के साथ ही अन्य साक्ष्य संकलित किया। स्वॉट टीम के लोग परिजनों से पूछताछ करने के बाद जौनपुर की ओर चले गए।

गोलीकांड की अदावत में बरसाईं गोलियां आसपुर देवसरा के पूरेधनी गांव में गुरुवार अपराह्न तीन बजे विजय उपाध्याय उर्फ सोनू पर चार गोलियां दागने वालों ने उसकी हत्या का प्लान किया था। घर पहुंचकर पूरे इतमीनान से उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वह बच गया। घटना के बाद प्रतापगढ़-जौनपुरके सीमावर्ती गैंग की करतूत मानी जा रही थी लेकिन तहरीर मिलने के बाद पता चला कि यह घटना गोलीकांड की अदावत में है।

जौनपुर के महराजगंज निवासी बच्चा तिवारी को 11 फरवरी 2024 को गोली माकर घायल कर दिया गया था। मामले में पूरे धनी का सोनू उपाध्याय आरोपी बना और जेल भी गया। उधर बच्चा तिवारी भी प्रयागराज के धूमनगंज में भी एक जानलेवा हमले के मामले में जेल चला गया। सोनू जमानत पर रिहा होने के बाद खेती के काम में लग गया लेकिन बच्चा तिवारी के पक्ष के लोगों में बदले की आग जलती रही। प्रतापगढ़ और जौनपुर के सीमावर्ती इलाके में कई बार वर्चस्व को लेकर आमना-सामना हो चुका है। गुरुवार को भी जौनपुर के बच्चा तिवारी के जेल में होने की दशा में सोनू पर हमला पिछले साल के गोलीकांड का नतीजा माना जा रहा है।